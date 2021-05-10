Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, son dönemde giderek yaygınlaşan ketojenik diyet ile ilgili bilgi verdi. Ketojenik diyetin, ilk olarak çocuklarda kontrol edilmesi zor bir hastalık olan epilepsiyi tedavi etmek için kullanıldığını belirten Balcı, daha sonra bu yöntemin kilo vermede de etkili olduğu gözlemlenince diyeti uygulayanların sayısının arttığını söyledi.

Balcı, ketojenik diyette kişinin günlük aldığı karbonhidratın ciddi düzeyde sınırlandırıldığını vurgulayarak ''Kişinin karbonhidrat yerine yağ alması sağlanır. Karbonhidratın önemli ölçüde azalmasıyla vücut 'ketozis' adı verilen duruma geçer. Yani vücut enerji kaynağı olarak yağ yakmaya başlar ve bu böylelikle ağırlık kaybı görülebilir'' diye konuştu.