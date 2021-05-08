Uzmanlardan kalp hastalarına uyarı! Yaz sıcağı kalbi vuruyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Birçok hasta grubu için yeni riskler oluşturuyor. Kalp hastaları, sıcak havaların en çok olumsuz etkilediği hasta gruplarından yer alıyor. Dr. Aziz Günsel, kalp hastalarının karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili uyarılarda bulunuyor.

KIZARTMA YERİNE HAŞLAMA

Günsel, "Sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemeye bağlı olarak yaşanan su ve tuz kaybının kalp hızında artışa neden oluyor. Bu durum kalbin iş yükünü artırıyor. Bu nedenle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damarlarında tıkanıklık veya stent bulunan ya da bypass hikayesi olan hastaların sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Kalp hastaları yaz aylarında yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar almalıdır. Öğünler sık ve alınan gıdaların da az miktarlarda olması faydalı olacaktır" diyor.