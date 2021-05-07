Topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni belirtileri neler? Tedavisi var mı kendiliğinden geçer mi?

Sabah yataktan çıkarken atılan ilk adımda topukta bıçak gibi keskin ağrı

Gün içinde kesik kesik ağrı

Topuk iltihabı veya topuk şişmesi

Topuk altında kemik benzeri çıkıntı

Topukta yürümeyi zorlaştıran bir hassasiyet hissi gibi durumlar gözlemlenebilir.

Topuk dikeni olan kişilerde yukarıdaki belirtiler gözlemlenebileceği gibi, bazı kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir.

TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Topuk dikeni tedavisinde girişimsel olmayan yöntemleri içerisinde podo-taping diye bilinen bantlama yöntemi, sıkıntılı gece atellerine, unutulan parmak arası makaralara, asla düzenli yapılamayan ayak egzersizlerine göre çok daha iyi bir alternatiftir.

70'li yılların ortasında Japon Kiropraksi ve Akupunktur uzmanı Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilen bu bantlama metodu ile ağrılara müdahale, hiçbir ilaç kullanmadan, ciltteki reseptörler sayesinde gerçekleşir. Cildin çeşitli katmanlarında yer alan bu reseptörler, bantlama sayesinde uyarılarak harekete geçirilir.