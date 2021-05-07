Topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni belirtileri neler? Tedavisi var mı kendiliğinden geçer mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Günlük hayatı olumsuz yönde etkieyen rahatsızlıklardan biri topuk dikenidir ve ayak sağlığı da çok önemli olduğu için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Peki bu rahatsızlık için tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar…
TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ NELER?
Topuk dikeni sabahları atılan ilk adımla birlikte ağrıya neden olmaktadır. Bu ağrı gün içinde azalmalar gösterse de, gün sonunda artarak devam edebilmektedir.
Topuk dikeni yaş ilerledikçe daha sık olarak ortaya çıkabilir. Genellikle spor için uygun olmayan sert tabanlı ayakkabılarla uzun süre yürüyüş yapmak, kronik olarak travmaya maruz kalmak, bazı romatizmal hastalıklar, hamilelik veya obezite gibi durumlarda da gözlemlenebilmektedir. Topuk dikenin en sık karşılaşılan belirtileri ise;
Sabah yataktan çıkarken atılan ilk adımda topukta bıçak gibi keskin ağrı
Gün içinde kesik kesik ağrı
Topuk iltihabı veya topuk şişmesi
Topuk altında kemik benzeri çıkıntı
Topukta yürümeyi zorlaştıran bir hassasiyet hissi gibi durumlar gözlemlenebilir.
Topuk dikeni olan kişilerde yukarıdaki belirtiler gözlemlenebileceği gibi, bazı kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir.
TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Topuk dikeni tedavisinde girişimsel olmayan yöntemleri içerisinde podo-taping diye bilinen bantlama yöntemi, sıkıntılı gece atellerine, unutulan parmak arası makaralara, asla düzenli yapılamayan ayak egzersizlerine göre çok daha iyi bir alternatiftir.
70'li yılların ortasında Japon Kiropraksi ve Akupunktur uzmanı Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilen bu bantlama metodu ile ağrılara müdahale, hiçbir ilaç kullanmadan, ciltteki reseptörler sayesinde gerçekleşir. Cildin çeşitli katmanlarında yer alan bu reseptörler, bantlama sayesinde uyarılarak harekete geçirilir.