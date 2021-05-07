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    • Sağlık
    • 07.05.2021 13:03
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    • 07.05.2021 13:03
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    Topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni belirtileri neler? Tedavisi var mı kendiliğinden geçer mi?

    Gündemde sıklıkla Topuk dikeni neden olur? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırılıyor. Vücudumuzun ağırlığını taşıyan ve yürüme görevinin yerine getirilmesini sağlayan ayakların sağlığı son derece önemlidir. Ayak sağlığında rastlanılan bir sorun da topuk dikenidir ve başına gelenler tedavisinin olup olmadığını, kendiliğinden geçip geçmeyeceğini merakla sorguluyor. Peki topuk dikeni belirtileri neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Topuk dikeni neden olur?

    Topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni belirtileri neler? Tedavisi var mı kendiliğinden geçer mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Günlük hayatı olumsuz yönde etkieyen rahatsızlıklardan biri topuk dikenidir ve ayak sağlığı da çok önemli olduğu için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Peki bu rahatsızlık için tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar…

    TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ NELER?

    Topuk dikeni sabahları atılan ilk adımla birlikte ağrıya neden olmaktadır. Bu ağrı gün içinde azalmalar gösterse de, gün sonunda artarak devam edebilmektedir.

    Topuk dikeni yaş ilerledikçe daha sık olarak ortaya çıkabilir. Genellikle spor için uygun olmayan sert tabanlı ayakkabılarla uzun süre yürüyüş yapmak, kronik olarak travmaya maruz kalmak, bazı romatizmal hastalıklar, hamilelik veya obezite gibi durumlarda da gözlemlenebilmektedir. Topuk dikenin en sık karşılaşılan belirtileri ise;

    Sabah yataktan çıkarken atılan ilk adımda topukta bıçak gibi keskin ağrı
    Gün içinde kesik kesik ağrı
    Topuk iltihabı veya topuk şişmesi
    Topuk altında kemik benzeri çıkıntı
    Topukta yürümeyi zorlaştıran bir hassasiyet hissi gibi durumlar gözlemlenebilir.
    Topuk dikeni olan kişilerde yukarıdaki belirtiler gözlemlenebileceği gibi, bazı kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir.

    TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

    Topuk dikeni tedavisinde girişimsel olmayan yöntemleri içerisinde podo-taping diye bilinen bantlama yöntemi, sıkıntılı gece atellerine, unutulan parmak arası makaralara, asla düzenli yapılamayan ayak egzersizlerine göre çok daha iyi bir alternatiftir.

    70'li yılların ortasında Japon Kiropraksi ve Akupunktur uzmanı Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilen bu bantlama metodu ile ağrılara müdahale, hiçbir ilaç kullanmadan, ciltteki reseptörler sayesinde gerçekleşir. Cildin çeşitli katmanlarında yer alan bu reseptörler, bantlama sayesinde uyarılarak harekete geçirilir.

        Kafes şeklindeki özel ağrı bantlarıyla birlikte uygulandığında, özellikle ağrı hissedilen noktalarda anında rahatlama sağlar.

        Cildin hareketiyle birlikte ilave stimulasyon sağlar, taping etkisini artırır. Ağrıyan noktalardaki blokajların çözülmesini, dolaşımın ve akışın düzenlenmesini sağlar.

        Bir haftaya yakın ayakta kalır, suya dayanıklıdır, eklemlerde anında rahatlama sağlar ve kemik çıkıntısının ilerlemesini önler.

        Topuk Dikeni Tabanlığı

        Topuk dikeni tedavisinde özel tabanlıkların kullanılması tedavinin olumlu sonuçlanması açısından son derece önemlidir. Topuk dikeni tabanlığı kişinin ayağına uygun olarak özel yapılmalıdır.

        Tabanlığın ayağı darbelere karşı koruması, yürümeyi kolaylaştırması ve ayağa baskı hissini en aza indirmesi gerekir. Ortez olarak da geçen topuk dikeni tabanlığı topuklara yüklenen baskıyı azalmak için ayakkabının içine yerleştirilir.

        Topuk Dikeni Ameliyatı

        Topuk dikeni ameliyatı sadece topuk bölgesine değil, topuk bölgesinin üst kısmındaki geniş alanda yer alan sinir uçları ve kasların gevşetme işlemi yapılır. Ameliyat sonrası hastanın 6 haftalık bir iyileşme süreci vardır. Hasta bu süreci ayağına takılan özel bir aparatla (atel veya jel) birlikte ayağının üstüne basmadan ve buz tedavisi uygulayarak geçirir.

        Hastanın dikişlerinin alınmasından sonra egzersizlere ve fizik tedavi programına başlaması planlanır. Hastanın 6. hafta sonrasında yavaş yavaş yürümesi ve 8. hafta sonun da normal yaşamına dönmesi beklenir.

        Topuk Dikeni Egzersizleri

        Topuk dikeni egzersizleri, ayak altındaki kasların uzamasını ve güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Topuk dikeni egzersizlerini uygulamak ve kişiye özel tabanlıklı ayakkabı kullanmak topuk dikeni tedavisinde oldukça önemlidir.

        Topuk dikeni egzersizi için bir havlu ya da uzun bir bezden faydalanabilirsiniz. Bezi ayağınızın tam altına gelecek şekilde yerleştirerek havluyu kendinize doğru çekerek 5'e kadar sayıp bırakarak birkaç tekrar halinde uygulayabilirsiniz.

        Bir başka egzersiz de, ayağınızın altına merdane, top veya cam bir şişe yerleştirebilir çok bastırmadan hafif masaj yapar bir şekilde 3 dakika boyunca ileri geri yuvarlayabilirsiniz.

        Son olarak bir bacağınızı diğer bacağınızın üstüne atarak oturur bir pozisyon alabilir ve bir elinizde ayak parmaklarınızı, diğer elinizde ise topuğunuzu tutarak ters yönlere doğru ayağınızı esnetme egzersizlerini yapabilirsiniz.

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