Kel erkeklerin koronavirüse yakalanma ihtimali 2,5 kat daha fazla





Bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan 65 erkekte AR genindeki poliglutamin tekrarı (veya CAG tekrarı) bölgesinin uzunluğunu, hem androjen üretimi ile hem de erkek tipi kellikle bağlantısını ölçtüler.



AR CAG tekrarı 22 nükleotidden (DNA'yı oluşturan moleküller) daha kısa olan erkeklerin, CAG sayısı 22 veya daha yüksek olan hastalara göre Covid-19 ile yoğun bakıma alınma olasılığının iki buçuk kat daha düşük olduğunu buldular.