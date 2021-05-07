Gözün içindeki doğal mercek, saydamlığını yitirip bulanıklaşmasıyla katarakt oluşuyor. Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kataraktın oluşumuna zemin hazırlayan nedenleri sıralayarak, tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler veriyor:
DOĞUŞTANSA ÇARE AMELİYAT
Bazı bebekler kataraktlı doğabiliyor. Böyle durumda hemen ameliyat etmek gerekir. Eğer zamanında müdahale edilmezse çocuğun görme gelişimi eksik kalır. Göz hep tembel olur, tam görmez. Gençlerde ise herhangi bir kaza sonrası oluşabiliyor. Çünkü katarakt olan mercek çok nazik bir organdır. UZUN
SÜRELİ KULLANMAYIN
Uzun vadeli kortizon ilacı kullananlarda katarakt olabiliyor. Doktor kontrolü olmadan, düzensiz ve yanlış kullanılan ilaçlar katarakta neden olur. Halkın bilinçli olması, doktora sormadan ilaç kullanmaması gerekiyor. Bazı romatizmal ve metabolik hastalıklar da katarakt yapabiliyor. Onun dışında uzun yaşarsak, erken ölmezsek hepimiz katarakt olacağız.
ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ
Kataraktın çaresi ameliyat, erken teşhisle oluşması engellenemiyor. Ama tedaviye geç kalındığı zaman da ameliyat sırasında problemler olabiliyor. O nedenle uygun zamanda müdahale edilmesi, ameliyatın sorunsuz geçmesini sağlıyor. Eğer gözünüz bulanık görmeye başladıysa hiç beklemeden doktor gidin. Ne olduğuna dair teşhisi doktor koysun.
5-10 DK SÜRÜYOR
Teknolojinin gelişmesiyle tedavi yöntemleri değişti. Şimdi katarakt ameliyatları 5-10 dakika sürüyor. Teknoloji ilerledi, iğne bile yapmıyoruz, sadece damla damlatıyoruz. Hiç can acıması yok, yalnızca dokunduğumuzu hissediyor. Akıllı mercekler çıktı, bu mercekler gözdeki her türlü kusuru kapatıyor. Ameliyatla, gözün bozulan merceğini alıyoruz, yerine akıllı merceği takıyoruz. Kişi gözlük takmadan her şeyi net görüyor.
DOĞUŞTANSA ÇARE AMELİYAT
Bazı bebekler kataraktlı doğabiliyor. Böyle durumda hemen ameliyat etmek gerekir. Eğer zamanında müdahale edilmezse çocuğun görme gelişimi eksik kalır. Göz hep tembel olur, tam görmez. Gençlerde ise herhangi bir kaza sonrası oluşabiliyor. Çünkü katarakt olan mercek çok nazik bir organdır. UZUN
SÜRELİ KULLANMAYIN
Uzun vadeli kortizon ilacı kullananlarda katarakt olabiliyor. Doktor kontrolü olmadan, düzensiz ve yanlış kullanılan ilaçlar katarakta neden olur. Halkın bilinçli olması, doktora sormadan ilaç kullanmaması gerekiyor. Bazı romatizmal ve metabolik hastalıklar da katarakt yapabiliyor. Onun dışında uzun yaşarsak, erken ölmezsek hepimiz katarakt olacağız.
ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ
Kataraktın çaresi ameliyat, erken teşhisle oluşması engellenemiyor. Ama tedaviye geç kalındığı zaman da ameliyat sırasında problemler olabiliyor. O nedenle uygun zamanda müdahale edilmesi, ameliyatın sorunsuz geçmesini sağlıyor. Eğer gözünüz bulanık görmeye başladıysa hiç beklemeden doktor gidin. Ne olduğuna dair teşhisi doktor koysun.
5-10 DK SÜRÜYOR
Teknolojinin gelişmesiyle tedavi yöntemleri değişti. Şimdi katarakt ameliyatları 5-10 dakika sürüyor. Teknoloji ilerledi, iğne bile yapmıyoruz, sadece damla damlatıyoruz. Hiç can acıması yok, yalnızca dokunduğumuzu hissediyor. Akıllı mercekler çıktı, bu mercekler gözdeki her türlü kusuru kapatıyor. Ameliyatla, gözün bozulan merceğini alıyoruz, yerine akıllı merceği takıyoruz. Kişi gözlük takmadan her şeyi net görüyor.