Şifalı bitki ginsengin faydaları saymakla bitmiyor | Ginseng nedir? (Sağlık haberleri)

Şifalı bitki ginsengin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mucize bitkinin kanıtlanmış 7 faydasını açıklıyor:
1- Yangıları azaltabilen güçlü bir antioksidandır.
2- Beyin fonksiyonlarının etkinliğini artırabilir.
3- Sertleşme bozukluğunu düzeltebilir.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Kansere karşı koruyucudur.
6- Yorgunlukla mücadele eder, enerjiyi artırır.
7- Kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.
KOLESTEROLE KİMYON
Kimyon, sindirimi düzenler. Kas ve kemik gelişimini destekler. Diyabetin tedavisine yardımcı olur. Hücrelerimizi korur. Yüksek kolesterolü düşürür.
KOKUYA SALATALIK
Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. Diyabetik durumlar için yararlıdır.