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    Şifalı bitki ginsengin faydaları saymakla bitmiyor | Ginseng nedir? (Sağlık haberleri)

    Şifalı bitki ginsengin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen , mucize bitkinin kanıtlanmış 7 faydasını açıklıyor: Yangıları azaltabilen güçlü bir antioksidandır...

    Dr. Ginseng

    Şifalı bitki ginsengin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen , mucize bitkinin kanıtlanmış 7 faydasını açıklıyor:

    1- Yangıları azaltabilen güçlü bir antioksidandır.
    2- Beyin fonksiyonlarının etkinliğini artırabilir.
    3- Sertleşme bozukluğunu düzeltebilir.
    4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
    5- e karşı ruyucudur.
    6- Yorgunlukla mücadele eder, enerjiyi artırır.
    7- Kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

    KOLESTEROLE
    Kimyon,     sindirimi düzenler. Kas ve kemik gelişimini destekler. in tedavisine yardımcı olur. relerimizi korur. Yüksek kolesterolü düşürür.

    KOKUYA IK
    Salatalık,     ağız kokusuna iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. Diyabetik durumlar için yararlıdır.

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    Haberler Sağlık Şifalı bitki ginsengin faydaları saymakla bitmiyor | Ginseng nedir? (Sağlık haberleri)