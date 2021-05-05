Hareketsiz yaşam, insülin direncini artırıyor: "En iyi tedavi egzersiz"

Pandemiyle birlikte masa başı çalışma tarzı belirgin bir şekilde yaygınlaşıyor. Bu da hareketi azaltıyor. Sağlıksız beslenmeyle insülin direncini artırıyor. Dr. Safiye Arık, "Kilolu olmak veya kilo almak insülin direncine neden olur. Kilo kaybedersek, normal kilomuza dönersek insülin direnci düzelir" diyor.

ŞEKER, KARACİĞER, TANSİYON...

İnsülinin pankreastan salgılanan ve kan şekerini düşüren bir hormon olduğunu söyleyen Arık, önemli bilgiler veriyor: İnsülin direnci sonucunda açlık şekerinde yükseklik, şeker yükleme testinde 2. saat şekerinde yükseklik, şeker hastalığı, kan yağı yüksekliği, iyi huylu kolesterol düşüklüğü, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalığı, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı, bazı kanserler gelişebilir.

TEMPOLU YÜRÜYÜN

İnsülin direnci, yemeklerden sonra halsizlik, şekerli gıda tüketme ihtiyacı ve özellikle yemekten birkaç saat sonra aşırı acıkma, sinirlilik, uyuşmalar, çarpıntı, baş ağrısı, el ayak titremesiyle belirti veriyor. Tedavinin temelini ise kilo kaybı ve fiziksel aktiviteyi arttırmak oluşturur. Akdeniz diyeti etkili ve sürdürülebilirdir. Kişiye özel egzersiz programları ile diyet aktivitesi desteklenmelidir. Tempolu yürüyüş, düşük tempo jogging, yüzme, bisiklet gibi nabzı belli düzeyde arttırabilen ve devamlılığı olan egzersizler önerilebilir.

TATLIYI AZALTIN

Dr. Safiye Arık, "Stresten kaçının. Kahvaltıda hamur işlerini tercih etmeyin. Peynir, zeytin, domates, salatalık gibi kahvaltılıkları tüketin. Salata, çorba, ızgara tercih edin. Tatlı tüketimini azaltın. Çay ve kahve tüketimini sınırlandırın. Günde 1,5-2 lt su için. Çalışma esnasında mümkün olduğunca hareketli olun." tavsiyesinde bulunuyor.