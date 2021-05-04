İki dozda farklı aşı kullanmak işe yarıyor mu? Dünyanın yanıt beklediği soru hakkında flaş açıklama

ÜLKELER HANGİ POLİTİKALARI UYGULUYOR?

Bu denemelere dair araştırmaların sonuçlanmasını beklemenin faydalı olacağını anlatan Prof. Dr. Arman, "İngiltere'nin başlattığı bu çalışmanın esas önemli kısmı önce AstraZeneca, ardından Biontech olmak üzere iki farklı teknolojik geliştirme yöntemi olarak farklı iki aşının karşılaştırılmasını ve süre olarak da birinde 4 hafta, diğerinde 8 hafta arayla gibi farklı süreler kullanarak bu şekilde farklı 2 aşı uygulamasının sonuçlarını araştıracaklar. İngiltere araştırmasını yapıyor ancak bunu şu an önermiyor. Fransa ve Almanya ise iki dozda farklı aşıların yapılmasını öneriyor ama bu durumda iki aşı arasındaki sürenin 8 haftaya çıkarılmasını söylüyor. ABD'ye baktığımızda ise 'Kesinlikle aynı aşı yapılsın ama önceki aşının ne olduğu bilinmiyor ya da ilk dozda kullanılan aşıya ulaşılamıyorsa aşısız kalmaktansa ikinci dozda farklı aşı yapılabilir' diyor" değerlendirmesinde bulundu.