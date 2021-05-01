Parkinson, beyindeki dopamin üretimi sağlayan hücrelerin bozulması sonucunda gelişiyor. Prof. Dr. Ahmet Kaya, parkinsonun genetik etkenlere bağlı olarak daha erken dönemde de görülebildiğini söylüyor.

UNUTKANLIĞA DİKKAT

Hareket bozukluğu, titreme, vücut katılığı, yavaş adımlarla yürüme, yüz ifadesinde farklılaşma, unutkanlık gibi şikâyetlerin hastalığın belirtileri arasında yer aldığını anlatan Kaya, zamanında ve doğru tanının önemine işaret ediyor. Erken evrede tanı konulan hastaların başlangıç aşamasında ilaç tedavisiyle neredeyse tamamen bir düzelme sağlayabileceklerini söylüyor. Prof. Dr. Kaya, "İleri seviye vakalarda ise cerrahiyle beyin pili takılır. İşlem sırasında bir delik açılarak kateter yardımıyla girip belirlenen noktaya elektrot yerleştiriyoruz.

5-10 YILDA DEĞİŞİR

Önemli olan ameliyat sırasında kullandığımız ekipmanlar ve hesaplamalardır. Ameliyat sırasında kapsamlı değerlendirmeler yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastayı ne kadar iyi seçebilirsek etkinliği o kadar garantileyebiliriz. Beyin pilinin ömrü 5-10 yıl arasında değişir." diyor.