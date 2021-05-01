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    on hastalarına müjde: Beyin pili tedavisiyle yaşama bağlanıyorlar

    on, beyindeki dopamin üretimi sağlayan hücrelerin bozulması sonucunda gelişiyor. Prof. Dr. , un genetik etkenlere bağlı olarak daha erken dönemde de görülebildiğini söylüyor.

    Beyin piliyle parkinson

    on, beyindeki dopamin üretimi sağlayan hücrelerin bozulması sonucunda gelişiyor. Prof. Dr. , un genetik etkenlere bağlı olarak daha erken dönemde de görülebildiğini söylüyor.

    UNUTKANLIĞA DİKKAT
    Hareket bozukluğu,     titreme, vücut katılığı, yavaş adımlarla yürüme, yüz ifadesinde farklılaşma, unutkanlık gibi şikâyetlerin hastalığın belirtileri arasında yer aldığını anlatan Kaya, zamanında ve doğru tanının önemine işaret ediyor. Erken evrede tanı konulan hastaların başlangıç aşamasında ilaç tedavisiyle neredeyse tamamen bir düzelme sağlayabileceklerini söylüyor. Prof. Dr. Kaya, "İleri seviye vakalarda ise cerrahiyle beyin pili takılır. İşlem sırasında bir delik açılarak kateter yardımıyla girip belirlenen noktaya elektrot yerleştiriyoruz.

    5-10 YILDA DEĞİŞİR
    Önemli olan ameliyat sırasında kullandığımız ekipmanlar ve hesaplamalardır. Ameliyat sırasında kapsamlı değerlendirmeler yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastayı ne kadar iyi seçebilirsek etkinliği o kadar garantileyebiliriz. Beyin pilinin ömrü 5-10 yıl arasında değişir." diyor.

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    Haberler Sağlık Parkinson hastalarına müjde: Beyin pili tedavisiyle yaşama bağlanıyorlar