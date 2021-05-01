Menopoz, daha çok 45-55 yaş arası kadınları etkiliyor. Dr. Ayşalı Yılmaz, menopozun kadınların yaşamında yeni bir dönem olduğunu, adet döngüsünün kesilmesi, üreme yeteneğinin sona ermesi olarak özetlenebileceğini söylüyor. Yılmaz, menopozun doğal, nedeni belli olmayan ve çeşitli hastalıkların neden olduğu erken ve yine çeşitli ameliyatlardan sonra gelişen cerrahi olmak üzere üç sınıfa ayrıldığını ifade ediyor.

BAHARATTAN UZAK DURUN

Bu dönemde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak kadınlarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Dr. Yılmaz, "Kadınlar bu dönemdeki pek çok sıkıntının geçici olduğunu ve bu süreci alacakları önlemlerle yönetebileceklerini bilirlerse daha kolay atlatırlar" diyor. Şu önerilerde bulunuyor: Sıcak basmalarını sıcak içecekler, kafein, baharatlı yiyecekler, sıcak hava, stres ve alkol tetikler. Bunlardan uzak durmak yararlı olacaktır. Kat kat ve hafif giyinme önerimiz sıcak basmasında sıcak geldiğinde kıyafetleri azaltarak rahatlama sağlamak için. Yine bu anlarda bir bardak su içmek ya da serin bir yere geçmek iyi gelebilir.

RAHATLAMA TEKNİKLERİ

Vajinal kuruluk, yanma menopozun diğer önemli şikayet nedenlerinden biridir. Bunun için doktorunuza da danışarak vajinal nemlendiricileri kullanabilirsiniz; ayrıca seksüel aktiviteyi kesmeyip devam etmek vajendeki kan akımını arttırarak vajinal rahatsızlıkların azalmasında yardımcı olur. Kadınlar bu dönemde daha sinirli olurlar. Nefes teknikleri, meditasyon, yoga, streching ve masaj gibi yöntemler menopoz dönemindeki sinirlilik halinin azaltılmasında faydalı olabilir.