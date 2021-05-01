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    B12 vitamini eksikliğine dikkat! Bedenimizde çok önemli iki görevi yerine getiriyor

    Dr. l, B12 vitaminin bedenimizde çok önemli iki görevi yerine getirdiğini söylüyor: İlki kemik iliğinde, kan hücrelerinin üretiminde görevi. İkincisi ise sinir hücrelerinin bilgiyi oluşturma, onu saklama ve bilgiyi aktarma görevi. Eğer B12 yeterince vücudumuzda yoksa unutkanlık başlar.

    Kansızlığı B12'den vurun!

    Dr. l, B12 vitaminin bedenimizde çok önemli iki görevi yerine getirdiğini söylüyor: İlki kemik iliğinde, kan hücrelerinin üretiminde görevi. İkincisi ise sinir hücrelerinin bilgiyi oluşturma, onu saklama ve bilgiyi aktarma görevi. Eğer B12 yeterince vücudumuzda yoksa unutkanlık başlar.

    BUNLARI TÜKETİN
    DENİZ ÜRÜNLERİ: En çok B12 vitamini balık yumurtasında bulunur. , , ve ında da vardır.
    ETLER: i, ciğeri, i, , ve leri B12 içeren besinlerdendir. Sığır, ve de hem B12 hem de çinko ve demir bakımından da zengin besinlerdir.
    PEYNİR VE YUMURTA:Yüksek B12 dışında protein ve kalsiyum içermektedir.

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    Haberler Sağlık B12 vitamini eksikliğine dikkat! Bedenimizde çok önemli iki görevi yerine getiriyor