Bağırsak kefirle rahatlasak (Sağlık haberleri)

Bağırsak hareketlerinin normale göre azalması anlamına gelen kabızlık, çoğu insan için büyük bir dert oluyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, prebiyotik ve probiyotiklerin kabızlık şikayetini azalttığını söylüyor: Prebiyotik deposu yaban mersini, ahududu, elma, armut, karpuz, muz ve probiyotiklerden ise yoğurt ve kefir tüketmeyi öneriyoruz.

CİĞERLER TUZ BUZ

En çok deniz tuzunda bulunan mikroplastikler, sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Diyetisyen Eda Balcı, riskleri anlatıyor: Plastik bir maddenin milyonlarca parçaya ayrılmasıyla meydana gelen bu mikroplastikler, yediğimiz birçok besinde veya kullandığımız birçok eşyada bulunabildiğinden farkına varmadan bu maddeleri yiyor, içiyor ve soluyoruz. Yapılan çalışmalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu mikroplastiklerin deniz ürünlerinde, safra tuzunda, kişisel bakım ürünlerinde, biberonda, kozmetik ürünlerde, kağıt bardaklar ile birçok besin ve eşyada olduğu tespit edildi. Mikroplastikler, en fazla karaciğer, böbrek ve dalakta birikiyor.