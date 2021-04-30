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    Bağırsak kefirle rahatlasak (Sağlık haberleri)

    Bağırsak hareketlerinin normale göre azalması anlamına gelen kabızlık, çoğu insan için büyük bir dert oluyor. Diyetisyen , prebiyotik ve probiyotiklerin kabızlık şikayetini azalttığını söylüyor: Prebiyotik deposu , , elma, armut, karpuz, muz ve probiyotiklerden ise yoğurt ve kefir tüketmeyi öneriyoruz.

    Bağırsak kefirle rahatlasak

    Bağırsak hareketlerinin normale göre azalması anlamına gelen kabızlık, çoğu insan için büyük bir dert oluyor. Diyetisyen , prebiyotik ve probiyotiklerin kabızlık şikayetini azalttığını söylüyor: Prebiyotik deposu , , elma, armut, karpuz, muz ve probiyotiklerden ise yoğurt ve kefir tüketmeyi öneriyoruz.

    CİĞERLER TUZ BUZ
    En çok deniz tuzunda bulunan mikroplastikler, sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Diyetisyen , riskleri anlatıyor: Plastik bir maddenin milyonlarca parçaya ayrılmasıyla meydana gelen bu mikroplastikler, yediğimiz birçok besinde veya kullandığımız birçok eşyada bulunabildiğinden farkına varmadan bu maddeleri yiyor, içiyor ve soluyoruz. Yapılan çalışmalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu mikroplastiklerin deniz ürünlerinde, tuzunda, kişisel bakım ürünlerinde, biberonda, kozmetik ürünlerde, kağıt bardaklar ile birçok besin ve eşyada olduğu tespit edildi. Mikroplastikler, en fazla karaciğer, böbrek ve dalakta birikiyor.

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    Haberler Sağlık Bağırsak kefirle rahatlasak (Sağlık haberleri)