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    Gözyaşı yetersizliği, göz kuruluğuna yol açıyor! Yüksek sıcaklardan kaçının. Sigara kullanmayın

    Halk arasında ‘kuru göz’ olarak da bilinen göz kuruluğu, gözü ıslak tutan tabakanın işlevini yeterli olarak yerine getirememesi ile ortaya çıkıyor. Op. Dr. Yüzer, ilerleyen yaşla birlikte artan göz kuruluğuyla ilgili bilgiler veriyor: Göz kırpma reflekslerimiz, gözyaşının her yere eşit dağılmasını ve böylelikle gözlerin korunmasını sağlar. Tüm bu mekanizmanın, kendisini sekteye uğratacak bir etkiyle karşı karşıya gelmesiyle birlikte göz kuruluğu ortaya çıkmaktadır.

    Göz kulak olun

    Halk arasında 'kuru göz' olarak da bilinen göz kuruluğu, gözü ıslak tutan tabakanın işlevini yeterli olarak yerine getirememesi ile ortaya çıkıyor. Op. Dr. Hakan Yüzer, ilerleyen yaşla birlikte artan göz kuruluğuyla ilgili bilgiler veriyor:

    Göz kırpma reflekslerimiz, gözyaşının her yere eşit dağılmasını ve böylelikle gözlerin korunmasını sağlar. Tüm bu mekanizmanın, kendisini sekteye uğratacak bir etkiyle karşı karşıya gelmesiyle birlikte göz kuruluğu ortaya çıkmaktadır.

    TOZDAN UZAK DURUN
    Gözlerimizi çevreden gelebilecek, enfeksiyonlara, tozlara, zararlı maddelere karşı koruyan bu tabakanın yeterli seviyede gözyaşı üretememesi ile birlikte göz kuruluğu ortaya çıkar. Göz kuruluğu, bazı romatizmal rahatsızlıklar sonrası da oluşabilir. Bilgisayar ekranında çokça vakit geçirmek gözleri yorar ve göz üzerinde bulunan tabakaya zarar vererek göz kuruluğuna neden olur.

        Hormonal ilaç kullanımı sonrası göz kuruluğu görülebilir. Düzensiz ve hekim kontrolünde olmadan uzun süre kullanılan antidepresan ilaçların göz kuruluğu yan etkileri bulunmaktadır.

        LENS UYARISI
        Kadınlarda menopoz sonrası dönemde göz kuruluğu gözlemlenebilir. Yeterince nem barındırmayan, yüksek ısılı, çok aydınlık ortamlarda sürekli olarak barınmak göz kuruluğuna neden olmaktadır.

        Hekim kontrolünde olmadan kontakt lens kullanımı, aşırı sigara kullanımı, A vitamini eksikliği, gözyaşı kanallarının tıkalı olması ve iltihabi hastalıklar göz kuruluğuna neden olmaktadır.
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            Haberler Sağlık Gözyaşı yetersizliği, göz kuruluğuna yol açıyor! Yüksek sıcaklardan kaçının. Sigara kullanmayın