Gözyaşı yetersizliği, göz kuruluğuna yol açıyor! Yüksek sıcaklardan kaçının. Sigara kullanmayın

Halk arasında 'kuru göz' olarak da bilinen göz kuruluğu, gözü ıslak tutan tabakanın işlevini yeterli olarak yerine getirememesi ile ortaya çıkıyor. Op. Dr. Hakan Yüzer, ilerleyen yaşla birlikte artan göz kuruluğuyla ilgili bilgiler veriyor:
Göz kırpma reflekslerimiz, gözyaşının her yere eşit dağılmasını ve böylelikle gözlerin korunmasını sağlar. Tüm bu mekanizmanın, kendisini sekteye uğratacak bir etkiyle karşı karşıya gelmesiyle birlikte göz kuruluğu ortaya çıkmaktadır.
TOZDAN UZAK DURUN
Gözlerimizi çevreden gelebilecek, enfeksiyonlara, tozlara, zararlı maddelere karşı koruyan bu tabakanın yeterli seviyede gözyaşı üretememesi ile birlikte göz kuruluğu ortaya çıkar. Göz kuruluğu, bazı romatizmal rahatsızlıklar sonrası da oluşabilir. Bilgisayar ekranında çokça vakit geçirmek gözleri yorar ve göz üzerinde bulunan tabakaya zarar vererek göz kuruluğuna neden olur.