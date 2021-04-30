Gözyaşı yetersizliği, göz kuruluğuna yol açıyor! Yüksek sıcaklardan kaçının. Sigara kullanmayın

TOZDAN UZAK DURUN

Gözlerimizi çevreden gelebilecek, enfeksiyonlara, tozlara, zararlı maddelere karşı koruyan bu tabakanın yeterli seviyede gözyaşı üretememesi ile birlikte göz kuruluğu ortaya çıkar. Göz kuruluğu, bazı romatizmal rahatsızlıklar sonrası da oluşabilir. Bilgisayar ekranında çokça vakit geçirmek gözleri yorar ve göz üzerinde bulunan tabakaya zarar vererek göz kuruluğuna neden olur.