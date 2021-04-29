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    Kürdan dişte kan: Ağız ve diş sağlığına zarar veriyor

    Sık ve dikkatsiz kürdan kullanımı ağız ve diş sağlığına zarar veriyor. Diş eti kanamalarına yol açıyor. Diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız gargarası günlük ağız hijyenini korumak için gerekli ve yeterli...

    Kürdan dişte kan
    Diş fırçası alırken, dişeti hassasiyetinin ve özellikle çocuklarda yaş grubunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dr. Gülin Tulu Katı, özellikle sık ve dikkatsiz kürdan kullanımının zararlı olduğuna dikkat çekiyor: Gün içerisinde yediğimiz yemeklerin dişlerin üzerindeki boşluklarda, dişler arasında ve diş etinin içerisinde uzun süre kalıyor. Bakterilerin beslenmesi ve çoğalması için uygun ortam meydana getirmesiyle problemler ortaya çıkıyor. Diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız gargarası günlük ağız hijyenini korumak için gerekli ve yeterli olur.
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    Haberler Sağlık Kürdan dişte kan: Ağız ve diş sağlığına zarar veriyor