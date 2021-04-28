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    ve melisa çayı ile strese veda (Sağlık haberleri)

    Günlük yaşamdaki iş ve evdeki yoğun günler, yorgunlukla bizi etkileyerek stres olmamıza sebep oluyor. Diyetisyen k, antidepresan özellikleriyle rahatlatan içecekleri sıralıyor.

    Papatya&melisa strese veda

    Günlük yaşamdaki iş ve evdeki yoğun günler, yorgunlukla bizi etkileyerek stres olmamıza sebep oluyor. Diyetisyen k, antidepresan özellikleriyle rahatlatan içecekleri sıralıyor.

    PAPATYA: Kendinizi aşırı gergin, uykusuz ve yorgun hissettiğinizde kaslarda gevşeme sağlıyor.
    MELİSA: Limonlu melisa içeriğindeki maddeler sayesinde sinir sistemine etki ederek vücudu rahatlatıyor.
    KEDİ OTU: Anksiyeteyi azaltıyor. Uyku problemi çekenler için etkili oluyor. Gece yatmadan 30 dk. önce 1 rdak içilmelidir.

    BASURA YER ELMASI
    Yer elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı korur. İdrar söktürür. Kalpdamar hastalıklarını önler. ve kabızlığı giderir.

    KARACİĞER İÇİN ÇİLEK
    Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Sindirime iyi gelmektedir.

    BANYO ATEŞİ ÇIKARIR
    Vücut ısısının normalin üstüne çıkması durumu, ateş olarak tanımlanıyor. Dr. , çocuklarda genellikle ateşin nedeninin enfeksiyonal hastalıklar olduğunu söylüyor. "Ateşli havaleler, ateşin 37'den 38'e hızlı geçişindeki uyumsuzluk nedeni ile ortaya çıkar." diyor. Uyarılarda bulunuyor: "; yani çocuğu banyoya sokmayı -hele ki bunun soğuk ile yapılmasını- asla önermiyorum, bu çocukta titremeye neden olur ve bu da ateşi yükseltir. Normal banyo sıcaklığından biraz düşük bir su sıcaklığı olmalı. Islak bezle veya sirkeli bezle ateş düşürmenin bir etkisi yoktur. Ateşi düşürmek için mutlaka ateş düşürücü verilmesi gerekir, düşmüyorsa ılık banyolar yapılabilir."

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    Haberler Sağlık Papatya ve melisa çayı ile strese veda (Sağlık haberleri)