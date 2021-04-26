Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    hastalığı için uzmanlar uyarıyor: 5 dakikadan uzun sürerse dikkat edin!

    Halk arasında hastalığı olarak bilinen , kişinin istemi dışında vücut kaslarının bir bölümünün ya da tamamının sarsılarak kasılmasıyla belirti veriyor. Beyin hücrelerinin normal dışı çalışmasına yol açıyor. Öğr. Gör. , “Nöbet geçiren bir kişiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı ve hastanın hareketleri kesinlikle durdurulmamalı” diyor.

    Sara alarm

    Halk arasında hastalığı olarak bilinen , kişinin istemi dışında vücut kaslarının bir bölümünün ya da tamamının sarsılarak kasılmasıyla belirti veriyor. Beyin hücrelerinin normal dışı çalışmasına yol açıyor. Öğr. Gör. , "Nöbet geçiren bir kişiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı ve hastanın hareketleri kesinlikle durdurulmamalı" diyor.

    AĞZINA BİR ŞEY SOKMAYIN
    Özlem Karagöl, nöbet anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri şöyle açıklıyor: "Hastayı güvenli bir yere yatırın veya alın. Yaralayabilecek ucu sivri veya sert eşyaları uzaklaştırın. Sıkı giysileri varsa giysilerini gevşetin, şayet takıyorsa gözlüğünü çıkartın. Tükürüğünün dışarı akmasını sağlayın. Rahat nefes alması için mümkünse ağzını ve solunum yolunu açık tutun. Asla ağzına bir şey sokmaya çalışmayın. Nöbet sırasında ilaç vermeyin. an, kolonya vb. şeyler koklatmayın. Hastanın üzerinde epilepsi hastası olduğunu ve neler yapılması gerektiğini açıklayan bir kart veya sağlık karnesi olup olmadığına bakın. Nöbetinin bitmesini bekleyin. Unutmayın ki, sıklıkla nöbet sonrasında kişi yorgun, ne yaptığını bilemez haldedir, dolayısıyla bu aşamada elinizden geldiğince güven verici olun."

    BİLİNÇ AÇILMIYORSA AMBULANS ÇAĞIRIN


    Karagöl, "Hasta suda ya da yüzerken nöbet geçirdiyse, üzerinde epilepsi hastası olduğuna dair bilgi yoksa veya hastanın bu nöbetinin bir epilepsi hastalığına bağlı olup olmadığı bilinmiyorsa, kişi yaralanmış, gebe veya diyabetik ise, nöbet 5 dakikadan daha uzun süredir devam ediyor ve ikinci nöbet, ilk nöbet bittikten çok kısa bir süre sonra başlayıp kasılmalar bittikten sonra da kişinin bilinci açılmıyorsa mutlaka bir ambulans çağırılmalıdır." diye konuşuyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Sara hastalığı için uzmanlar uyarıyor: 5 dakikadan uzun sürerse dikkat edin!