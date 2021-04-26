Titreme hastalığı Esansiyel Tremor, yaş ilerledikçe artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, titremenin tipik olarak eller uzatıldığında ya da ince el hareketleri yaparken kötüleşebildiğini söylüyor. "Örneğin kişi bardak, kaşık tutarken ya da yazı yazarken zorlanabilir. Hastalar titreme nedeniyle bir engel yaşamadığı sürece uzmana başvurma gereği duymuyor. Fakat tedavi için çok geç kalınmaması gerekiyor." diyor.

PAPAYA ÖMRÜ UZATIR

Meleklerin meyvesi' olarak bilinen papayanın faydaları saymakla bitmiyor:

Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan koruyor.

Parazitlerden kurtulmayı sağlıyor.

Cildi güzelleştiriyor.

Yaşlanmayı geciktiriyor.

Yaraları iyileştiriyor.