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    Ellerimizdeki remeler vücudumuzu ele geçiriyor (Sağlık haberleri)

    reme hastalığı or, yaş ilerledikçe artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, titremenin tipik olarak eller uzatıldığında ya da ince el hareketleri yaparken kötüleşebildiğini söylüyor. "Örneğin kişi bardak, kaşık tutarken ya da yazı yazarken zorlanabilir. Hastalar titreme nedeniyle bir engel yaşamadığı sürece uzmana başvurma gereği duymuyor. Fakat tedavi için çok geç kalınmaması gerekiyor." diyor.

    Titreme deyip geçmeyin

    reme hastalığı or, yaş ilerledikçe artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, titremenin tipik olarak eller uzatıldığında ya da ince el hareketleri yaparken kötüleşebildiğini söylüyor. "Örneğin kişi bardak, kaşık tutarken ya da yazı yazarken zorlanabilir. Hastalar titreme nedeniyle bir engel yaşamadığı sürece uzmana başvurma gereği duymuyor. Fakat tedavi için çok geç kalınmaması gerekiyor." diyor.

    PAPAYA ÖMRÜ UZATIR
    Meleklerin     meyvesi' olarak bilinen ın faydaları saymakla bitmiyor:

    p ve gibi enfeksiyonlardan koruyor.
    Parazitlerden kurtulmayı sağlıyor.
    Cildi güzelleştiriyor.
    Yaşlanmayı geciktiriyor.
    Yaraları iyileştiriyor.

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    Haberler Sağlık Ellerimizdeki titremeler vücudumuzu ele geçiriyor (Sağlık haberleri)