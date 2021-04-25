AĞIZ KOKUSUNDA KANSER SAKLI

Ağız kokusu, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, gırtlak kanserinin ağız kokusuyla belirti verdiğini söylüyor. Hastalık özellikle yetersiz beslenme, ihmal edilen ağız ve diş bakımı ve reflü gibi sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkıyor. Gırtlak kanserinin teşhisinde, ilk olarak fizik muayene yapılıyor. Kesin tanı için de laringoskopisimli ince bir tüple gırtlağa giriliyor. Hastalığın tedavisi ise kanserin aşamasına göre değişiyor. Başlangıç evresinde radyasyon terapi, ilerlemiş vakalarda kemoterapi ve radyasyon uygulanıyor. Bir diğer yöntemi ise cerrahi oluşturuyor. Ameliyat ile gırtlağın bir kısmı ya da tamamı alınıyor.