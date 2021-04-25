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    , dayanılmaz ağrılara yol açıyor:  Uzmanlar uyarıyor: etten uzak durun! (Sağlık haberleri)

    Dayanılmaz ağrılara yol açan sorunu, her 10 kişiden birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, ağrının taşın bulunduğu yere göre değişiklik gösterdiğini söylüyor.

    Böbreklerde kırmızı alarm!

    Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı sorunu, her 10 kişiden birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, ağrının taşın bulunduğu yere göre değişiklik gösterdiğini söylüyor.

    "Taş, eğer böbreğin içindeyse ağrı kaburgalarda, idrar kanalında ise erkeklerde penis kadınlarda da vajinada görülür" diyor. Böbrek taşına karşı şu önerlerde bulunuyor: Günde en az 2 litre su içilmeli. Tuz ve şeker tüketimi kısıtlanmalı. Kırmızı et, taş oluşumuna yol açar. Sınırlandırın. Çay, kahve, koladan uzak durulmalı ve lifli beslenilmeli...

    AĞIZ KOKUSUNDA KANSER SAKLI
    Ağız kokusu, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, gırtlak kanserinin ağız kokusuyla belirti verdiğini söylüyor. Hastalık özellikle yetersiz beslenme, ihmal edilen ağız ve diş bakımı ve reflü gibi sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkıyor. Gırtlak kanserinin teşhisinde, ilk olarak fizik muayene yapılıyor. Kesin tanı için de laringoskopisimli ince bir tüple gırtlağa giriliyor. Hastalığın tedavisi ise kanserin aşamasına göre değişiyor. Başlangıç evresinde radyasyon terapi, ilerlemiş vakalarda kemoterapi ve radyasyon uygulanıyor. Bir diğer yöntemi ise cerrahi oluşturuyor. Ameliyat ile gırtlağın bir kısmı ya da tamamı alınıyor.

        FAZLA KİLO KALBE TEHDİT
        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gültekin Faik Hobikoğlu diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolün kalp krizi riskini artırdığını söylüyor. "Koroner arter hastalığında belirtiler özellikle kalbin oksijen ve besin ihtiyacının arttığı egzersiz gibi durumlarda ortaya çıkar. Hastada anjina dediğimiz göğüs ağrısı, nefes darlığı görülür. Anjina 15 dakikadan uzun sürüyorsa veya hasta dinlenme durumdayken dahi anjina problemi yaşıyorsa kalp krizi ihtimali akla getirilmelidir" uyarısında bulunuyor.

        CANIM CİĞERİM PANCAR
        Pancar, hem göze hem de sağlığa hitap ediyor. İçerisindeki vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açıyor. İçerisindeki betalain denilen maddeyle bağışıklığı güçlendiriyor. ABD'li Dr. Josh Axe, pancarın mucizevi faydalarına değiniyor:

        KALP ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
        KANI temizler. Karaciğeri zehirden arındırır.
        İLTİHABI önler ve azaltır.
        DAMARLARI genişletir, dolaşımı artırır ve tansiyonu düşürür.
        BÖBREKLERDEKİ kum ve taşın dökülmesini sağlar.
        İDRAR söktürücüdür.
        BAĞIRSAKLARI korur, kabızlığı ve hazımsızlığı giderir.
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        Haberler Sağlık Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor:  Uzmanlar uyarıyor: Kırmızı etten uzak durun! (Sağlık haberleri)