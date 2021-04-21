Reflü şikayetleri için uzmanlar uyarıyor: Acı tüketmeyin (Sağlık haberleri)

Halk arasında mide içeriğinin yemek borusuna, hatta ağza kadar gelmesi olarak ifade edilen reflü, bilinçsiz beslenmeyle şiddetlenebiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, uzun süre aç kaldıktan sonra aşırı yemek yemenin reflü şikayetlerini beraberinde getirdiğini söylüyor. Gereğinden fazla ve hızlı yemenin reflü hastası olmayanlarda bile mide yanması, göğüs ve yemek borusunda yanma hissi gibi belirtiler gösterebileceğini belirten Keskin, yemek yedikten sonra hemen yatılmaması gerektiğinin altını çizdi:

YAĞLILARDAN UZAK DURUN

Daha hafif ve az yağlı yiyecekler tercih edilmeli. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Yağ oranı yüksek yiyecekler yemek borusu kapakçığının basıncını azaltır. Reflü şikayetlerinin de artmasına sebep olur. Kızartmalar, yağlı peynirler, yağ oranı yüksek besinler, çok baharatlı, acı, ekşi, naneli gibi yiyecekler ve asitli içeceklerden özelikle uzak durulmalı.

YUMURTA TOK TUTAR

Yiyeceklerin bazıları tokluk hissi sağlarken, bazıları ise açlık hissine neden olabiliyor. Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, sağlık açısından oldukça önem taşıyan besinleri sıralıyor:

YUMURTA: Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde mide boşalmasının yavaşlamasını sağlayarak iyi bir iştah kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

TAHILLAR: Tam tahıllı ekmek, karabuğday, yulaf gibi zengin karbonhidratlar mutlaka tüketilmelidir.

YEŞİLLİKLER: Domates, salatalık ve biber gibi çiğ sebzeler mutlaka sofranızda yer almalıdır.

SÜT ÜRÜNLERİ: Peynir, yoğurt, süt veya kefir gibi süt ürünleri tüketmek protein alımına katkı sağlar.

KURUYEMİŞ: Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin, tok kalmanıza destek olmaktadır.

TARÇINLA KALBİNİ KORU

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

YÜKSEK ATEŞE ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, mide bulantısını geçirir. Deniz tutmasına iyi gelir. Sindirimi hızlandırır. Kronik ağrıları azaltır. Kan dolaşımını artırır. Solunum yollarını açar. Terlemeyi artırarak ateşi düşürür.