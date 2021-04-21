Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?
Koronavirüse karşı ülkemizde hızlı bir aşılama süreci yaşanıyor. Son olarak 55 yaş ve üzeri de aşı olmaya başladı. Aşılama çalışmaları ülke çapında sürerken bir yandan da vatandaşlar aşı hakkında çeşitli soruların yanıtını arıyor. Peki aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne? mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech'te gelecekte beklenmedik bir yan etkisi olma ihtimali var mı? Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, aşıyla ilgili akıllardaki soruları yanıtladı...
1) Aşı beni ne kadar koruyacak?
Bu aşının cinsine göre değişiyor. Yapılan çalışmalara göre Pfizer-BioNTech'in antikor oluşturma kapasitesi yüzde 91'lerde. Sinovac'ın ülkemizdeki sonuçlarına göre yüzde 90. Dünyadaki genel ortalama ise yüzde 50-60. Aşı kişiyi hastalığın ağır seyretmesinden koruyor. Henüz süre olarak ne kadar korur bilmiyoruz, çünkü aşıların piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz 6 ay geçti.
3) mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech'te gelecekte beklenmedik bir yan etkisi olma ihtimali var mı?
Ön onay aşamasına kadar yan etki görülmedi. Şu anda dünyada kullanımının üzerinden 6 ay geçti, yine herhangi bir yan etki görülmedi. Bundan sonraki etkileri aşıya bağlamak doğru değil ama yine de iki yıl gözlem yapmak gerekiyor.
4) Aşıyla vücuda virüs alınır mı?
Sinovac'ta inaktive edilmiş virüs aşı olarak kullanıldığı için canlı virüs değil ve herhangi bir viral hastalık yapmaz. Antikor oluşturmak için vücuda verilen bir aşı. Pfizer BioNTech'te ise virüsün yüzeyindeki 'spike proteini'ne karşı vücudun oluşturacağı antikor cevabıdır. Sadece virüsün üzerindeki parçacıklar verildiği için virüsü vücuda almazsınız. Yani her iki aşıda da vücuda virüs girmez.