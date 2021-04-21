RAMAZAN İMSAKİYE
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Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

Koronavirüse karşı ülkemizde hızlı bir aşılama süreci yaşanıyor. Son olarak 55 yaş ve üzeri de aşı olmaya başladı. Aşılama çalışmaları ülke çapında sürerken bir yandan da vatandaşlar aşı hakkında çeşitli soruların yanıtını arıyor. Peki aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne? mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech'te gelecekte beklenmedik bir yan etkisi olma ihtimali var mı? Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, aşıyla ilgili akıllardaki soruları yanıtladı...

21.04.2021 09:11 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:11
Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

Türkiye koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken Prof. Dr. İftihar Köksal, vatandaşların kafasındaki soruları yanıtladı. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre 9 soru ve 9 yanıt.

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Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

1) Aşı beni ne kadar koruyacak?

Bu aşının cinsine göre değişiyor. Yapılan çalışmalara göre Pfizer-BioNTech'in antikor oluşturma kapasitesi yüzde 91'lerde. Sinovac'ın ülkemizdeki sonuçlarına göre yüzde 90. Dünyadaki genel ortalama ise yüzde 50-60. Aşı kişiyi hastalığın ağır seyretmesinden koruyor. Henüz süre olarak ne kadar korur bilmiyoruz, çünkü aşıların piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz 6 ay geçti.

Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

2) Aşıların yan etkileri neler?

Buna kısa ve uzun dönem olarak bakılabilir. Aşı yapılan yerde hafif bir ağrı, kızarıklık olabilir. İlk doz sonrası henüz fazla yan etki görülmedi. İkinci dozdan sonra yaygın kas ağrısı, ateş, baş ağrısı oluşabilir.

Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

3) mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech'te gelecekte beklenmedik bir yan etkisi olma ihtimali var mı?

Ön onay aşamasına kadar yan etki görülmedi. Şu anda dünyada kullanımının üzerinden 6 ay geçti, yine herhangi bir yan etki görülmedi. Bundan sonraki etkileri aşıya bağlamak doğru değil ama yine de iki yıl gözlem yapmak gerekiyor.

Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

4) Aşıyla vücuda virüs alınır mı?

Sinovac'ta inaktive edilmiş virüs aşı olarak kullanıldığı için canlı virüs değil ve herhangi bir viral hastalık yapmaz. Antikor oluşturmak için vücuda verilen bir aşı. Pfizer BioNTech'te ise virüsün yüzeyindeki 'spike proteini'ne karşı vücudun oluşturacağı antikor cevabıdır. Sadece virüsün üzerindeki parçacıklar verildiği için virüsü vücuda almazsınız. Yani her iki aşıda da vücuda virüs girmez.