Aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne?

Koronavirüse karşı ülkemizde hızlı bir aşılama süreci yaşanıyor. Son olarak 55 yaş ve üzeri de aşı olmaya başladı. Aşılama çalışmaları ülke çapında sürerken bir yandan da vatandaşlar aşı hakkında çeşitli soruların yanıtını arıyor. Peki aşı ne kadar korur? Aşıyla vücuda virüs alınır mı? Aşıların mutantlara etkisi ne? mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech'te gelecekte beklenmedik bir yan etkisi olma ihtimali var mı? Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, aşıyla ilgili akıllardaki soruları yanıtladı...

21.04.2021 09:11 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





