Kansızlık zeka geriliğine yol açıyor: 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmeli

Kan değerlerinin yaş ve cinsiyete göre belirlenen sınırların altında olması olarak tanımlanan kansızlık, özellikle çocuklarda sık görülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, kansızlıkla ilgili açıklamalarda bulunuyor: Çocuklarda en sık görülen kansızlık tipi demir eksikliği anemisidir. Bununla birlikte B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, talasemiler, kan hücrelerinin yapım eksikliğine bağlı anemi sık görülen diğer anemi tipleridir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aneminin en sık görülen belirtisi solukluktur. Diğer bulguları ise; çabuk yorulma, toprak yeme, tırnakların kırılması, saçların dökülmesi, gelişim geriliği, huzursuzluk ve uyku düzeninde bozulma, sık hastalanma ve zeka geriliğidir. Kansızlık; önlenebilir zeka geriliğinin önemli bir sebebidir. Özellikle ilk bir yıl çocuklarda beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde kansızlık açısından çocukların dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Her bebek ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile beslenmelidir. Hatta mümkünse 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesi gerekir. Annede eğer kansızlık varsa demir ilacı kullanması anne sütünden bebeğe de geçeceğinden kansızlık gelişimini engelleyebilir. Bir yaşından önce inek sütü verilmemelidir. 1 yaşından sonra da dikkatli bir şekilde verilebilir.

KAN SAYIMI ŞART

Ülkemizde her bebeğe 4'üncü ayda rutin olarak demir damlası başlanıyor. Eğer bebek zamanından önce (prematüre) doğmuş ise daha erken dönemde başlanır. Bunun sebebi anneden bebeğe geçmiş olan demir deposunun azalmaya başlamasıyla birlikte kansızlık gelişmesidir. Çocuklarda demir eksikliğini tespit etmek için kan sayımı ve ferritin yani demir deposuna mutlaka bakmak gerekir. Ek gıdaya geçilirken bebeğe demirden zengin beslenme programı oluşturmak şart oluyor.

MERCİMEK NOHUT TÜKETİN

Kansızlık beslenme ile doğrudan ilgilidir. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, Brüksel lahanası, brokoli, pazı gibi sebzeler az pişirilerek tüketilmeli. Kırmızı et. Kuzu ve dana eti ızgara ve haşlanmış olarak tercih edilmeli. Her gün mutlaka 1 yumurta yenmelidir. Mercimek, nohut, kuru fasulye tüketilmeli.