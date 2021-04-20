RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başladı

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. İlk doz aşısı yapılan 55 yaşındaki Sevgi Yüksel, "Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor." dedi.

20.04.2021 14:38 - Son Güncelleme: 20.04.2021 14:40
Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

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Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı

Bu kapsamda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşısı yapılan 56 yaşındaki İbrahim Bolat, aşının salgını önlemede fayda sağlayacağının altını çizerek, bütün vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye etti.

Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı

55 yaşındaki Sevgi Yüksel de ilk doz aşısını olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.