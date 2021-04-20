Son dakika: İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başladı
Son dakika haberi... Koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. İlk doz aşısı yapılan 55 yaşındaki Sevgi Yüksel, "Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor." dedi.
20.04.2021 14:38
- Son Güncelleme: 20.04.2021 14:40