İyi bir yaşamın en temel unsuru; sağlıklı şekilde nefes alabilmek. Nefes almayı güçleştiren burun tıkanıklığı, yaşam kalitesini düşürecek birçok soruna yol açabiliyor. Burun tıkanıklığının neden oluştuğunu ve vücuda etkilerini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım'a sorduk. "Solunum yapmamızı sağlayan burnumuzun, kokuları ayrıştırma, solunan havayı ısıtma ve temizleme gibi çok önemli görevleri vardır" diyen Dr. Yıldırım, tıkalı burnun vücutta birçok soruna yol açtığını söyledi.



DİŞLERDE ÇÜRÜME YA DA İŞİTME KAYBI GÖRÜLEBİLİR

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun tıkanıklığının yarattığı sorunları şöyle sıraladı: "Burnu tıkalı kişi, ağızdan nefes almaya başlar. Buna bağlı olarak ağızda kuruma, tat değişiklikleri, dilde paslanma, dişlerde çürüme, boğaz enfeksiyonları gelişebilir. Farenjit, tonsilit (bademcik iltihabı) gibi problemler ortaya çıkabilir. Burun tıkandığı zaman, burun, boğaz ve orta kulağı birbirine bağlayan östaki borusu da tıkanır. Ve neticede kulakta çınlama, az duyma, işitme kaybı gibi önemli problemler oluşur. Burun tıkanıklığı ayrıca kalp üzerine önemli bir yük vererek efor kapasitesini düşürür."



KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Tıkalı burnun uyku apnesine ve horlamaya da yol açtığını söyleyen Dr. Yıldırım, özellikle uyku apnesinin hayati risk oluşturan bir sorun olduğuna dikkat çekti: "Burun tıkanıklığı uyku apnesine ve horlamaya neden olur. Uykunun etkilenmesi önemlidir, çünkü bu hastalıkta uyku sırasında solunum durur. Nefes kesilmesi sonucunda da kalp krizi ve felç riski önemli oranda artar. Bunların yanı sıra kişi sabahları geç kalkmaya, kalkmakta zorlanmaya başlar, gün içinde konsantrasyon güçlüğü ve hafıza kaybı yaşar, çabuk yorulur, çabuk öfkelenir."



BURUN TIKANIKLIĞI MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Burun tıkanıklığının farklı sebepleri olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, şöyle konuştu: "Burun tıkanıklığının en önemli nedenleri; burun etlerinin normalden fazla şişmesi, burun içindeki kemik-kıkırdak yapısında meydana gelen eğrilikler, sinüzit problemleri, sonradan oluşan nazal polipozis gibi problemler ve geniz etidir. Çocuklarda sıklıkla görülen geniz eti, konuşma problemleri, ağız kokusu, baş boyun bölgesinde terleme, hırçın ve huysuz davranışlar gösterme gibi sorunlara yol açabilir. Erişkinlerdeki burun tıkanıklığı hayat kalitesini önemli derecede etkiler. Özellikle burun dış kısmındaki aks deviasyonları, nazal valv bölgesini etkileyen yapışıklıklar ve tıkanıklıklar da burun tıkanıklığının önemli nedenleri arasında sayılabilir." Burun tıkanıklığının kolayca tedavi edilebileceğini belirten Dr. Yıldırım, bu sorunu yaşayan kişilerin mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini de sözlerine ekledi.