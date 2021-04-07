Bugün Dünya Sağlık Günü kutlanıyor. Dünya Sağlık Günü, her sene 7 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer sağlık kuruluşların sponsorluğunda kutlanan küresel bir sağlık bilinci günüdür. Bilindiği gibi sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkanlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkânlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Dünya Sağlık Günü'nün tarihçesi nedir?Neden kutlanır? İşte 7 Nisan en güzel SMS WhatsApp Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları!
DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ NEDİR?
DSÖ tarafından 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin imzasıyla çalışmalara başlandı ve bir komisyon kurularak bu çalışmalar yürütüldü. 7 Nisan 1948 tarihinde ise çalışmalarını yürüten komisyon çalışmalarını tamamlandı ve 26 ülkenin imzasıyla, Dünya Sağlık Günü ilan edildi.
DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ- RESİMLİ MESAJLAR
Daima yanımızda olan sağlık görevlilerimize kalpten teşekkürlerimizle... 7 Nisan Dünya Sağlık günü kutlu olsun.
Bu günleri mutlaka atlatacağız ve korkmadan, çekinmeden ailemize sarılacağımız günler mutlaka gelecek. Biz yeter ki moral bozmadan, umudumuzu kaybetmeden, büyük gerekli tüm önlemleri alıp sağlığımıza dikkat edelim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.