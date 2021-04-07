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    • 07.04.2021 12:27
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    sözleri mesajları resimli! 7 Nisan en güzel anlamlı SMS WhatsApp !

    7-13 Nisan , 7 Nisan ise olarak kutlanır. Dünya Sağlık Günü, her sene 7 Nisan'da 'nün ve diğer sağlık kuruluşların sponsorluğunda kutlanan küresel bir sağlık bilinci günüdür. Bilindiği gibi sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkanlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkânlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Dünya Sağlık Günü’nün tarihçesi nedir?Neden kutlanır? İşte 7 Nisan en güzel SMS WhatsApp !

    takvim.com.tr
    Dünya Sağlık Günü sözleri mesajları resimli!

    Bugün Dünya Sağlık Günü kutlanıyor. Dünya Sağlık Günü, her sene 7 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer sağlık kuruluşların sponsorluğunda kutlanan küresel bir sağlık bilinci günüdür. Bilindiği gibi sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkanlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkânlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Dünya Sağlık Günü'nün tarihçesi nedir?Neden kutlanır? İşte 7 Nisan en güzel SMS WhatsApp Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları!

    DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ NEDİR?

    DSÖ tarafından 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin imzasıyla çalışmalara başlandı ve bir komisyon kurularak bu çalışmalar yürütüldü. 7 Nisan 1948 tarihinde ise çalışmalarını yürüten komisyon çalışmalarını tamamlandı ve 26 ülkenin imzasıyla, Dünya Sağlık Günü ilan edildi.

    DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ- RESİMLİ MESAJLAR

    Daima yanımızda olan sağlık görevlilerimize kalpten teşekkürlerimizle... 7 Nisan Dünya Sağlık günü kutlu olsun.

    Bu günleri mutlaka atlatacağız ve korkmadan, çekinmeden ailemize sarılacağımız günler mutlaka gelecek. Biz yeter ki moral bozmadan, umudumuzu kaybetmeden, büyük gerekli tüm önlemleri alıp sağlığımıza dikkat edelim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

        Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü'nü kutluyoruz.

        Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

        Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

        Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!

        Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü

        Bireysel sağlığımız toplum sağlığı ile bir bütündür. Kendi sağlığımızı korumak adına aldığımız önlemler, çevremizi ve sevdiklerimizi de sağlıklı yarınlara taşıyacağı bilincinde olalım. #DünyaSağlıkGünü

        Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

        Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği bir haktır. Sağlığımızın kıymetini bilelim, toplumun sağlığı bireylerin sağlıklı olmasıyla mümkündür. Sağlığımızın daim olmasını temenni ediyor, hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

        Çocuklarımız için ancak sağlıklı yaşam ortamları sağlayabildiğimiz oranda geleceğimizin şekillendirileceği bilinciyle tüm insanlığın ve halkımızın Dünya Sağlık Gününü kutlarım'

        'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi''

        Dünya Sağlık Gününüzü kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüz kutlu olsun.

        Nitelikli bir toplumun temel yapı taşını sağlıklı nesiller oluşturur. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve toplumumuzun Dünya Sağlık Günü Kutlu Olsun.

        Dünya Sağlık Günü'nde sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.#DünyaSağlıkGünü

            Her şeyin başı sağlıktır. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.ÖNCE İNSAN" ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekimlerimizin, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin #dünyasağlıkgünü kutlarız.

            Sevgi sağlığa yararlı, Nefret ise zararlıdır. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.En değerli hazinemiz sağlığımızdır.

            7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüz kutlu olsun.Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.



            DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN KURULUŞU

            1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya'lı delegelerin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

            Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika'lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.
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