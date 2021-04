Her şeyin başı sağlıktır. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.ÖNCE İNSAN" ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekimlerimizin, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin #dünyasağlıkgünü kutlarız.

Sevgi sağlığa yararlı, Nefret ise zararlıdır. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.En değerli hazinemiz sağlığımızdır.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüz kutlu olsun.Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.