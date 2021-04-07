Bugün Dünya Sağlık Günü kutlanıyor. Dünya Sağlık Günü, her sene 7 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer sağlık kuruluşların sponsorluğunda kutlanan küresel bir sağlık bilinci günüdür. Bilindiği gibi sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkanlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Sağlık, insan yaşamı üzerinde etkili olan en önemli kavramların başında yer almaktadır. İnsan, sağlık dışındaki tüm imkânlara sahip olsa dahi, bunları kullanabilmek için sağlığa ihtiyaç duyar. Peki, Dünya Sağlık Günü'nün tarihçesi nedir?Neden kutlanır? İşte 7 Nisan en güzel SMS WhatsApp Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları!