Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu unutkanlığı unutturacak besinleri sıralıyor:

ŞEKERE DİKKAT: Bol şekerli içecekler, hafızaya zarar verir. Şekeri ve şekerli yiyecekleri azaltmak gerekir.

HAFTADA 2 KEZ: Beynin yüzde 60'ı yağdan oluşur. Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıkları haftada 2 kez yemek hafızayı güçlendirir.

SARI MUCİZE: Güçlü antioksidandır. Beyindeki hasarı ve nöronların sinir uçlarında gerçekleşen plak oluşunu engeller.

GÜNDE BİR AVUÇ: Fındık, badem, ay çekirdeği, ceviz ve yer fıstığı bolca E vitamini içerir. Beyin hücrelerini korur. Günde bir avuç tüketilmelidir.

HER SABAH MUTLAKA: Her sabah kahvaltıda 1 adet yumurta yemek folik asit ve kolin ihtiyacını karşılar. Beynin küçülmesini engeller.

TERCİHİN BİTTER OLSUN: Kakao, beynin hafıza bölümlerine kan akışını artırır. Özellikle yüzde 70 kakaodan oluşan bitter çikolata, beyin hücrelerini destekler.

SOĞAN DEYİP GEÇME: Lif, beyin sağlığı için önem taşır. Bu nedenle muz, domates, soğan, mercimek tüketilmelidir.



KANSERİN ÇARESİ MUTFAKTA

Kanser, çağın vebası olarak biliniyor. Araştırmalar, kanserlerin büyük çoğunluğunun doğru beslenerek önlenebileceğini gösteriyor. Diyetisyen Salih Gürel, kanserden koruyan besinleri TAKVİM için açıklıyor:

Günde beş porsiyon meyve sebze yiyin. Lifli gıdaları bol bol tüketin. Balık tüketimini arttırın. Tuz ve tuzlu yiyecekleri az tüketin. Kızartmadan uzak durun. Zeytinyağı tüketin.

AYAĞINIZA SAĞLIK

Bazı hastalıklar, neden olduğu ufak sorunlarla belirti veriyor. Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.

KEMİK ÇIKIKLIĞI: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. Genellikle genetiğe bağlıdır. Aynı zamanda iltihaplı eklem romatizması hastalarında da görülür.

TOPUK ÇATLAĞI: Pek çok insanda görülen bir durumdur. Kadınlar, o görüntünün düzelmesi için sayısız kreme para harcar. Ancak bu durum genellikle kuru ciltten kaynaklanır.

ŞİŞLİK: Sıcak hava, uzun süre ayakta durma gibi nedenlerle ortaya çıkan ayaklardaki şişlik, diyabet, kalp karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanabilir.

NASIR: Cilt aşısı basınç ve sürtünmeye bağlı kaldığında ortaya çıkar. Diyabet ve obezite, nasır oluşumunu tetikler.

SOĞUK AYAKLAR: bir türlü ısınmayan ayaklar, dolaşım bozukluğundan kaynaklanır.

SİVİLCENİN NEDENİ YANLIŞ DiYET

Dermotolojİ Uzmanı Behram Danış, akne oluşumunda genetik yatkınlık ve hormonların etkili olduğunu söylüyor. Sigara kullanımı, diyet, stres gibi diğer birçok faktörün de etkili olduğunu belirtiyor. "Yapılan araştırmalarda yüksek glisemik indeksi olan gıdaların aknenin tetiklediği belirlendi. Bu yüzden bu tür gıdaların aşırı miktarda alınması ve tek yönlü olarak kullanılması önerilmemektedir" diyor.