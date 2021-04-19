Mevsim geçişlerinde cildin dış etkenlerden koruma yolları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Uyar, "Kış aylarında cildimizin güneşle daha az karşılaşması, özellikle bu yıl Kovid-19 pandemisi sebebiyle evde kalma zorunda oluşumuz cildimizin güneşe olan toleransını azaltır. Bu durum bahar güneşini bazen yaz güneşinden daha tehlikeli hale getirebilir. Özellikle açık ten rengine sahipsek, gövdemizde çok sayıda ben varsa, cildimizde çillenme gibi, gebelik maskesi gibi güneşle tetiklenen lekelerimiz varsa, vitiligo, akne rozase, lupus eritematozis, güneşe bağlı alerjik hastalıklar gibi güneşle tetiklenen hastalıklarımız varsa nasıl yazın cildimizi güneşten koruyorsak bahar aylarında da korumalıyız. Bunu güneşten koruyan geniş şapkalar, güneş gözlükleri, açık renkli kapalı kıyafetlerle sağlayabildiğimiz gibi güneşe çıkmadan yarım saat önce güneşe maruz kalan bölgelere uygulayacağımız cildimize uygun güneş koruyucularla da sağlayabiliriz. Polen alerjisi olanlar polenlerin havada daha çok uçuştuğu rüzgarlı havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayabilir" ifadelerini kullandı.

"MASKEYE BAĞLI ALERJİK REAKSİYONLAR SONUCU CİLDİMİZDE KAŞINTI VE KIZARIKLIK MEYDANA GELİR"