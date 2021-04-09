Son dakika: Koronavirüs vakalarında o iller alarm veriyor! Vali isyan etti yoğun bakımlarda B planı devreye alındı!

KURALSIZLIK EN ÇOK GENÇLERDE

Kurallara en çok gençlerin uymadığına dikkati çeken Prof. Dr. Özkan, "Genelde karşılaştığım kitle daha aşılanmamış kitle. Etrafta gördüğüm daha çok gençler. Çok kolay değil tabi içleri kaynıyor hava çok güzel. Evde onları bekleyen anne ve babası var. Aşılı olan grup bir miktar daha temkinli. Çünkü daha çok yaşlı kişiler aşılanıyor. Bu kuralsızlığı daha çok genç grupta görüyorum" dedi.