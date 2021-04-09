Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2021 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2021 15:18
    ABONE OL

    Son dakika: Koronavirüs vakalarında o iller alarm veriyor! Vali isyan etti yoğun bakımlarda B planı devreye alındı!

    ’nin 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçmesinin ardından koronavirüs vaka sayılarındaki patlama şoke etti. Son 24 saatte 55 bini aşkın koronavirüs vakası tespit edilirken Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından Ramazan ayında kafe, lokanta ve restoranların sadece paket servis yapacağını duyurdu. Koronavirüs vaka sayılarında kırmız alarm veren illerden ’da Vali , isyan etti. Öte yandan ’da ise Covid-19 yoğun bakım ve servislerindeki yoğunluk nedeniyle 'B' planını devreye alındı. İşte detaylar…

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

    Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

    Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

        B PLANI DEVREDE
        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 yoğun bakım ve servislerindeki yoğunluk nedeniyle 'B' planını devreye aldıklarını belirterek, "Vaka sayılarındaki artış hızı böyle gittiği takdirde iki hafta içerisinde yoğun bakım ünitelerinin de yeterli olmayacağı öngörülüyor" dedi.

        Son dönemde mutasyonlu virüslerin görülmesi ve koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikle AÜ Hastanesi'nde pandemi 'B' planı oluşturuldu. Entübe edilen hastalar için bir yıldır kullanılan tüm yoğun bakımların 3'te 1'i Covid hastaları için ayrıldı. Vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımların yüzde 95'i doldu. Kanser, trafik kazaları gibi normal hastaların kaldığı yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğun bakımların efektif kullanılması, çok acil olmayan ve yoğun bakım gerektiren ameliyatların ertelenmesi kararı alındı. Geçen sene uygulanan 'A' planında iki ayrı yoğun bakım Covid hastaları için ayrılırken, vaka artışındaki doluluk nedeniyle 'B' planı devreye alınarak yeni bir yoğun bakım alanı daha oluşturuldu.

        YOĞUN BAKIM VE SERVİS SAYILARI ARTTI
        AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'deki koronavirüs vaka artışına dikkati çekti. Güzel havanın etkisiyle vatandaşların eskisi kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına pek dikkat etmediğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, "İnsanlar hiçbir şey yokmuşçasına davranıyor. Bu da sayıları ister istemez artırıyor. Aşı tamamen yaygınlaşana kadar kurallara uymamız gerektiğini defalarca söylüyoruz ama inşallah bu şekilde anlaşılır ama çok ümitli değilim. Vaka sayılarımız üniversitede de arttı. B planı hemen devreye girdi. Hem yoğun bakım hem de servis sayılarımız arttı. Vaka sayılarındaki artış hızı böyle gittiği takdirde iki hafta içerisinde yoğun bakım ünitelerinin de yeterli olmayacağı öngörülüyor" dedi.

            AŞILANSANIZ DA KURALLARA RİAYET EDİN
            Koronavirüs aşılamalarının yapılmaya başlanmasının ardından ciddiyetin azaldığını gözlemlediğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Koronayla çok ciddi yükle karşı karşıya kalırsanız korona oluyorsunuz. Ama yine de aşıya tamamen güvenmemek gerekiyor. Biz de aşılandık ama kurallara riayet etmek için elimizden geleni gösteriyor, maske ve mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

            KURALSIZLIK EN ÇOK GENÇLERDE
            Kurallara en çok gençlerin uymadığına dikkati çeken Prof. Dr. Özkan, "Genelde karşılaştığım kitle daha aşılanmamış kitle. Etrafta gördüğüm daha çok gençler. Çok kolay değil tabi içleri kaynıyor hava çok güzel. Evde onları bekleyen anne ve babası var. Aşılı olan grup bir miktar daha temkinli. Çünkü daha çok yaşlı kişiler aşılanıyor. Bu kuralsızlığı daha çok genç grupta görüyorum" dedi.

            AŞI, İLAÇ VE KİT ÇALIŞMALARI
            Akdeniz Üniversitesi'ndeki aşı, ilaç ve kit çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Çalışmalar basamak basamak gidilir. Bazı basamaklar daha uzun sürüyor. Tabi para gerekiyor bunlar çok ucuz çalışmalar değil. Çalışmalara devam ediyoruz hem para hem de zaman açısından" diye konuştu.

                TARIM, TURİZM VE SAĞLIK PLANLARI
                Prof. Dr. Özlenen Özkan, göreve başladığı 8 aylık süreçte hedefledikleri projeleri yavaş yavaş hayata geçirdiklerini anlatarak, "Özellikle tarım, turizm ve sağlık alanında planlarımız var. Benim en önemli hedeflerimden biri büyük bir laboratuvar kurmaktı. Bu laboratuvarın temelini oluşturmak, insan alt yapısını oluşturmak tabi ki zaman alıyor. Ama bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun meyvesini almak birazcık zaman alacak" dedi.

                VALİ İSYAN ETTİ
                Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte bir hasta ziyaretinin ardından 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini belirtti.

                UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerince Yolkonak Kamp Merkezi'nde düzenlenen trafik kazası tatbikatını izleyen Çakır, gazetecilere, son iki ayda dikkat çekici şekilde Kovid-19 vaka sayılarında artış meydana geldiğini söyledi.

                Kastamonu'da da kontrollü normalleşme sürecinde vaka artışı yaşandığını dile getiren Çakır, "Mart ayının başlarına kadar düşük vakalarla seyir halindeydik ama normalleşmeyle beraber artış yaşandı. Bugüne kadar denetim ekipleriyle sağlık ordumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama şu da bir gerçek; bölgemizde mutant virüs oranı ve yayılım hızı çok yüksek. Buna bağlı olarak vakalarda ciddi artış var." ifadesini kullandı.

                Vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğinin altını çizen Çakır şöyle devam etti:

                "Maalesef bütün ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımız bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor. Daha önce de ifade ettim, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Vatandaşımızın desteği olmadan hiçbir proje başarılı olamaz. Bu noktada belli aşamaya geldik. Kurallara büyük titizlikle riayet eden vatandaşlarımızı tenzih ediyorum ama hala bütün ısrarlarımıza rağmen kurallarımıza uymayan vatandaşlarımız var. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi. Sadece bir hasta ziyareti. Israrla uyarıyoruz; cenaze, taziye ziyaretlerimizi erteleyelim, hasta ziyaretlerini hiç yapmayalım. Şifa bulmuş hastaları, bu tür ziyaretlerle hepten hasta yapıyoruz. Bu konuda maalesef hala bazı vatandaşlarımızda gerekli hassasiyeti göremiyoruz."

                    Çakır, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını dile getirerek, "Ramazan ayındaki ilave kısıtlamalarla sürecin daha da kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Hastanede belli bir yoğun bakım doluluk oranına ulaştık, normal seyrimizi aştık ama kriz halinde değiliz. Bazı servislerimizdeki yataklarımızı oralara kaydıracağız. Bu anlamda vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Her hastanenin bir kapasitesi var. Eğer artışın önüne geçemezsek şu an olmasa da ileride sıkıntı yaşayacağımız da bir gerçek." diye konuştu.

                    Aşının önemli bir koruyuculuk düzeyi bulunduğuna dikkati çeken Çakır sırası gelen vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs vakalarında o iller alarm veriyor! Vali isyan etti yoğun bakımlarda B planı devreye alındı!