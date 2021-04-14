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    işi nin bitişi: Kan şekerini aniden yükseltiyor

    Ramazan ayının başlamasıyla ve bağırsak hastalıkları daha çok görülüyor. Doç. Dr. Hakan Demirci, işi gibi yoğun karbonhidratlı gıdaların gastrit ve ülser gibi şikayetleri artırdığını söylüyor.

    Hamur işi midenin bitişi
    Sahur ile iftarda çok fazla ve bir anda gıda tüketmek, sorunlarını da beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Hakan Demirci, uyarılarda bulunuyor: Mide asidinin uzun süre kalması ve içeriye gıda girmemesiyle beraber hastaların midede gastrit ve ülser gibi şikayetleri olabilir. at ve tuzdan hem sahurda hem de iftarda kaçınmak gerekiyor. Özellikle işi gibi yoğun karbonhidratlı gıdalardan uzak durun. Bunlar kan şekerini aniden yükseltip düşüreceği için orucun iftara yakın döneminde kişide ciddi açlık, hipoglisemi, tansiyon düşüklüğü gibi bulgular yaratabilir.



    KORUYUCU ALIN
    Ülseratif kolit ve Crohn hastaları, karaciğer sirozu hastaları, otoimmün hepatit gibi karaciğerle ilgili hastalığı olanlar hastalığın şiddeti yoğunsa ve yoğun miktarda ilaç kullanmaları gerekiyorsa, oruç tutmaları vücutlarına ciddi anlamda zarar verebilir. Bu hastalıkların hafif olan seviyelerinde, hastalık olarak rahat olan bireyler doktorlarına danışarak oruç tutabilirler. Mide ve bağırsak hastalıklarında özellikle bazı ilaçlar aç karnına bazıları ise tok karnına kullanılması gerektiği için biz bunları özellikle sahurda kullanmalarını öneriyoruz. Sahurda yemek yemeden hemen önce mide koruyucular veya şurup tarzı ilaçların kullanılması söz konusu olabilir.

    HAFİF GIDALAR TERCİH EDİN
    Önce hafif bir çorba ya da iftariyelikler, hurma gibi gıdalarla orucumuzu açtıktan sonra, 10-15 dakika arayla yemeklere geçmekte fayda var. Yemekleri yavaş yavaş, açlığın verdiği heyecanla bir anda yoğun bir şekilde tüketmemek lazım. İftarda ve sahurda gıdaları hafif hafif alıp zamana yaymakta fayda var. Sahurda proteini mümkün olduğu kadar yüksek olan kahvaltılıklar, yumurta, tuzsuz peynir ve zeytin tarzı yiyecekler tüketilebilir. ve salatalık da alınabilir.
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    Haberler Sağlık Hamur işi midenin bitişi: Kan şekerini aniden yükseltiyor