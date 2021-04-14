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    te! Uzmanlar uyardı: Tuvalete telefonla girmeyin

    Son dönem yapılan bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki tuvalette telefona bağlı gereğinden fazla oturup ıkınma ve anal fissür gibi makat bölgesi hastalıklarını çoğaltıyor. Tuvalete telefonla girmeyin.

    Basur cepte
    Cep telefonlarının artık faydasından çok zararları konuşuluyor. Kontrollü kullanılmadığı durumlarda dijital bağımlılıktan duruş bozukluğuna kadar pek çok sıkıntıya sebep oluyor. Doç. Dr. Yılmaz, elimizden düşürmediğimiz telefonlarının sadece insanların beynine değil vücuttaki pek çok organa olumsuz etkilediğini söyleyerek cep telefonlarının a neden olduğunu kaydediyor: Eskiden belli kişilerde ve çocuklarda daha sık görülen telefon bağımlılığının bugün her yaş grubunda görülen bir hastalık olmaya başladı. Maalesef telefon kullanımın yaygınlaşması ile insanların hareketsizliğe bağlı sıkıntıları da artıyor.

    TUVALETTE FAZLA OTURMAYIN
    Son dönem yapılan bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki tuvalette telefona bağlı gereğinden fazla oturup ıkınma basur ve anal fissür gibi makat bölgesi hastalıklarını çoğaltıyor. Tuvalete telefonla girmeyin.
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    Haberler Sağlık Basur cepte! Uzmanlar uyardı: Tuvalete telefonla girmeyin