Her titreme Parkinson değil

El titremesi, denge bozukluğu ve hareket yavaşlığı gibi belirtilerle kendini gösteren parkinson, yavaş ilerliyor. Uzm. Dr. Atilla Kara, nörolojik hastalıklar hakkında bilgiler veriyor: Parkinson hastalığı; beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan, genellikle 40 ile 60 yaş arasında başlayan ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalığın en önemli belirtileri; titreme, hareket yavaşlaması ve yürüme bozukluğudur. Bununla birlikte; duygusal durum değişiklikleri, sıkıntı, kaygı bozukluğu, yüzde donukluk, depresyon gibi bulgular da, bu hastalığın belirtileri arasındadır. Ailede parkinson hastalığının varlığı, hastalık riskini daha da arttırmaktadır. Eğer yakınlarınızda bu tür bulgular varsa, zaman kaybetmeden nöroloji uzmanına görünmek önemlidir. Her el titremesi parkinson hastalığından kaynaklanmıyor. Parkinson hastalığının tanısı, muayene verilerine göre değerlendirilir. El titremesi stresle artmaktadır.