Epilepsi ömürden çalıyor

Beynin elektriksel aktivitesindeki anormallik ile karakterize bir hastalık olan epilepsi, yüzde 70 oranında tedavi edilebiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Berrin Alptekin, hastaların yüzde 30'unda görülen dirençli epilepsiye dikkat çekiyor: Nöronların aniden anormal deşarj yapması sonucu, o deşarjın hangi bölgeden kaynaklandığı, nereye ve ne hızda yayıldığı bulguları ile klinik belirtileri ortaya çıkıyor. Hastalık, daha çok yaşlılarda ortaya çıkıyor. Beyin damar hastalıkları ve baş ağrılarından sonra en sık görülen hastalık durumunda.
İLAÇLA GEÇMEZSE...
Uygun ilaç ve doz kombinasyonunda ilaca rağmen nöbet kontrolü sağlanamayan hastalar, dirençli epilepsi hastaları olarak sınıflandırılıyor. Bu durumun, uzmanlaşmış merkezlerde izlenmesi son derece önem taşıyor. Eğer bu yapılmaz ve standart testlerle patoloji saptanamazsa hastalar ilaç denemeleriyle 14-15 yıl gibi bir süreyi kaybedebiliyor.
İLAÇLA GEÇMEZSE...
Uygun ilaç ve doz kombinasyonunda ilaca rağmen nöbet kontrolü sağlanamayan hastalar, dirençli epilepsi hastaları olarak sınıflandırılıyor. Bu durumun, uzmanlaşmış merkezlerde izlenmesi son derece önem taşıyor. Eğer bu yapılmaz ve standart testlerle patoloji saptanamazsa hastalar ilaç denemeleriyle 14-15 yıl gibi bir süreyi kaybedebiliyor.