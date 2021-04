TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Vitamin ilaçlarındaki tehlike! Yüksek doz kansere koz

hücrelerimiziçin vazgeçilmezoluyor. Yokluğu,ciddi sağlık sorunlarınayol açıyor. Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, doğal olmayan yollarla alınan yüksek doz vitaminlerin zararlı olabileceğini söylüyor:Yüksek doz E vitamini takviyesi, prostat kanseri riskini bir miktar arttırıyor. A ve C vitamini ise akciğer kanseri görülme oranını yükseltiyor. Yiyeceklerden vitamin emilimini bozan bir hastalığınız yoksa ( Çölyak hastalığı siroz , kanser gibi) ek vitamin almak, yararları bir yana ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle; doktor önerisi olmadan vitamin ilaçları kullanmayın.Evet, yapay vitaminleri önermiyoruz ama unutmamak gerekir ki; vitaminler vücudumuz için hayati öneme sahiptir. Düzenli ve dengeli olarak almak gerekir. O halde; kısaca hangi vitamin ne işe yarar ve doğal olarak nasıl elde edilir?Eksikliği; gece körlüğü, saçta dökülme, çocuklarda gelişme geriliği, cilt, saç ve tırnak sağlığında bozulmalar, enfeksiyona eğilim yapar. Günde bir havuç tüketirseniz, bu ihtiyacın yaklaşık 2/3'ünü alabilirsiniz.Temel kaynağı güneştir ve ultraviyole B ışınlarının ciltte oluşturduğu bazı metabolik süreçlerin sonunda üretilmektedir. Balık , balık yağı ve yumurta sarısı her ne kadar D vitamini içerse de, güneş ışınları mutlaka gereklidir. Güneşli günlerde kol, bacak ve yüzü açıkta bırakarak, yaklaşık 20 dakika güneşlenmek D vitamini sentezi için çok önemlidir.D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi doğru çalışamaz ve hastalıklarla mücadelede yetersiz kalabilir.Eksikliği kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanmasına neden olmaktadır. E vitamini hücre hasarlarını önler, antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller, kanserin ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.Cildi yaşlanmaya karşı korur, cildin nem dengesinin korunmasına, yara ve yanık izlerinin hızlı bir şekilde iyileşmesine, kırışıklıkların ve diğer cilt sorunlarının önlenmesine katkı sağlar. Bitkisel yağlar, tahıl taneleri, yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerde fazla bulunur.eksikliğinde; yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, diş etlerinde kanama, dişlerde anormallikler ve enfeksiyonlara yatkınlık görülebilir. Fazla alındığı takdirde, idrarla atılır. İhtiyaçtan çok fazla alımlarda; böbreklerde taş oluşumuna, ishal ve alerjik deri belirtilerine neden olabilir. Sağlıklı bir kişi; günde 2 portakal ve kuşburnu tüketerek yeterli C vitaminini almış olur.