Uyuz hastalığında erken tanı önemli | Sağlık haberleri

Uyuz, kişisel hijyenden bağımsız olarak herkeste görülebiliyor. Coronavirüs salgını ile özellikle kalabalık ailelerde ev içi temasın fazla olmasından dolayı yayılımı hızlanıyor. Uzmanlar, kaşıntıyla ortaya çıktığı için basit bir alerji diye düşünülüp zamanında doktora gidilmemesi nedeniyle tedavi edilemeyen uyuz hastalığına dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapıyor. Uyuz tanısı konulan hastaların aile bireyleri ile beraber izole olup tedavi sürecine girmesi gerekiyor. Kıyafetlerin temizliği önem taşıyor.
BEL AĞRISI BACAĞI VURUR
Bel ağrıları, nezle ve gripten sonra en sık görülen rahatsızlık arasında yer alı- yor. Uzmanlar, bel fıtığının en belirgin belirtisinin bacak kasılması olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Hastalar bel ağrısı geçtikten sonra bacak ağrısından şikayet ediyorlar. Bu tehlike demektir" dedi.
GÜRÜLTÜNÜN TEDAVİSİ YOK
Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları arasında en yaygın olan görülen işitme kayıplarına gürültü sebep oluyor. Uzman Odyolog Hilal Nur Ficil, iş yeri taramalarının önemine değiniyor: Özellikle endüstri, ulaşım, inşaat, madencilik ve hatta tarım sektörlerinde çalışanlar risk altında. Gürültüye bağlı işitme kaybı önlenebilir. Ama tedavisi yok. Bu nedenle gürültünün önlenmesi kritik öneme sahip oluyor.
KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ
Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.
ÖKSÜRÜK İÇİN REÇEL
Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.
BEL AĞRISI BACAĞI VURUR
Bel ağrıları, nezle ve gripten sonra en sık görülen rahatsızlık arasında yer alı- yor. Uzmanlar, bel fıtığının en belirgin belirtisinin bacak kasılması olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Hastalar bel ağrısı geçtikten sonra bacak ağrısından şikayet ediyorlar. Bu tehlike demektir" dedi.
GÜRÜLTÜNÜN TEDAVİSİ YOK
Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları arasında en yaygın olan görülen işitme kayıplarına gürültü sebep oluyor. Uzman Odyolog Hilal Nur Ficil, iş yeri taramalarının önemine değiniyor: Özellikle endüstri, ulaşım, inşaat, madencilik ve hatta tarım sektörlerinde çalışanlar risk altında. Gürültüye bağlı işitme kaybı önlenebilir. Ama tedavisi yok. Bu nedenle gürültünün önlenmesi kritik öneme sahip oluyor.
KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ
Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.
ÖKSÜRÜK İÇİN REÇEL
Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.