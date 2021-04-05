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    • Sağlık
    • 05.04.2021 15:43
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    • 05.04.2021 15:45
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    Son dakika: ’da mevlide katılan 15 kişinin virüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... 'da vefat eden bir kişi için 3 gün art arda düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor. Temaslıların ısrarla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “İnsanların olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslümanız ama Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

    Mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

    'nın açıkladığı 27 Mart- 2 Nisan tarihli virüs risk haritasına göre, 'da her 100 bin kişide 278,24 olan vaka sayısı 353,49'a yükseldi. Kentte, 'ndeki bir evde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda okutuldu. Mevlide katılan 15 kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.



    'TEMASLILAR İNATLA GİZLENİYOR'
    Temaslıların ısrarla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslümanız ama Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim, diğer insanlar da ihbarda bulunmadı. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana giden filyasyon ekipleri, gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp, hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar" dedi.



    Öte yandan ilçesinde 24 mahalledeki 61 evde uygulanan karantina tedbiri kaldırıldı.

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