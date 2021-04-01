HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, 1974 yılından bu yana dünya genelinde uygulanan temel ilk yardım tekniğidir. Bu uygulama adını doktor Henry Yehudah Heimlich'ten almıştır. Amerikalı doktor, bu manevra ile birlikte başta Dr. Atar ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Birçok kişinin hayatını kurtaran Heimlich manevrası yaklaşık 50 yıldır uygulanıyor. Başta sağlık çalışanları ve polisler olmak üzere birçok kişiye ilk yardım eğitimleri kapsamında öğretilen manevra, sadece yetişkinlere değil çocuklara ve bebeklere de uygulanabiliyor.