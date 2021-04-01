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    Bağırsak stres yapmasak! İşte huzursuz bağırsak sendromuna yol açan faktörler...

    Prof. Dr. , huzursuz bağırsak sendromuna yol açan faktörleri söylüyor: Stres, anksiyete ve depresyon riskleri artırıyor. Huzursuz bağırsak sendromuna karşı ilaç, bazı diyet kısıtlamaları ve psikolojik tedaviler uygulanıyor.

    Bağırsak stres yapmasak
    Huzursuz bağırsak sendromunun temel mekanizmasını, doğuştan gelen anormal kasılma/ gevşeme hareketleri oluşturuyor.

    Uzmanı Prof. Dr. , stresin bu durumu artırdığını söylüyor: Doktor tanı ve tedavisine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 50'den fazlasında depresyon, anksiyete ya da syon bozukluğunun varlığı biliniyor. ı etkileyen sendrom, dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen işlevsel bir sindirim problemi. Huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı ya da karında huzursuzluk ile tuvalete çıkma paternindeki değişikliklerin buna eşlik ettiği bir klinik tablodur. Teşhis için 6 aylık bir sürede şikâyetlerin daimi veya aralıklı olarak varlığı esastır. Huzursuz bağırsak sendromuna karşı ilaç, bazı diyet kısıtlamaları ve psikolojik tedaviler uygulanıyor.



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    Haberler Sağlık Bağırsak stres yapmasak! İşte huzursuz bağırsak sendromuna yol açan faktörler...