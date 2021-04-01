Bağırsak stres yapmasak! İşte huzursuz bağırsak sendromuna yol açan faktörler...

Huzursuz bağırsak sendromunun temel mekanizmasını, doğuştan gelen anormal kasılma/ gevşeme hareketleri oluşturuyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kemal Gürbüz, stresin bu durumu artırdığını söylüyor: Doktor tanı ve tedavisine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 50'den fazlasında depresyon, anksiyete ya da somatizasyon bozukluğunun varlığı biliniyor. Kalın bağırsağı etkileyen sendrom, dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen işlevsel bir sindirim problemi. Huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı ya da karında huzursuzluk ile tuvalete çıkma paternindeki değişikliklerin buna eşlik ettiği bir klinik tablodur. Teşhis için 6 aylık bir sürede şikâyetlerin daimi veya aralıklı olarak varlığı esastır. Huzursuz bağırsak sendromuna karşı ilaç, bazı diyet kısıtlamaları ve psikolojik tedaviler uygulanıyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kemal Gürbüz, stresin bu durumu artırdığını söylüyor: Doktor tanı ve tedavisine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 50'den fazlasında depresyon, anksiyete ya da somatizasyon bozukluğunun varlığı biliniyor. Kalın bağırsağı etkileyen sendrom, dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen işlevsel bir sindirim problemi. Huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı ya da karında huzursuzluk ile tuvalete çıkma paternindeki değişikliklerin buna eşlik ettiği bir klinik tablodur. Teşhis için 6 aylık bir sürede şikâyetlerin daimi veya aralıklı olarak varlığı esastır. Huzursuz bağırsak sendromuna karşı ilaç, bazı diyet kısıtlamaları ve psikolojik tedaviler uygulanıyor.