Karaciğer yağlanması göbekte saklı

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunun başında, karaciğer yağlanması geliyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde görülen bu hastalık artan hareketsizlik ve kalorili beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, sinsi ilerleyen bu hastalığa karşı uyarıyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

500'E YAKIN GÖREVİ VAR

Karnımızın sağ üst tarafından bulunan karaciğer, kandaki toksinleri temizliyor. Vücudun detoks sistemine yardımcı oluyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin yanı sıra ilaçların da vücutta işlem görmesini sağlıyor, kanın pıhtılaşmasında rol oynuyor. 500'e yakın görevi bulunan bu organın sağlıklı olması, tüm vücudu etkiliyor. Karaciğer yağlanması ise bu organı oluşturan hücrelerin içinde yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Alkolün yanı sıra fazla kilo, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı tedaviler karaciğeri yağlandırabiliyor.

SİNSİ İLERLİYOR

Toplumda sık görülen karaciğer yağlanması, genellikle belirti vermiyor. Başka nedenlerle yapılan tetkikler ve taramalar sonucunda ortaya çıkıyor. Hastalığın tanısı, muayene ve üst karın ultrasonografisi ile konuyor. Bazen karaciğer biyopsisi de gerekebiliyor. Bu durumda ince bir iğneyle küçük bir karaciğer dokusu alınıp, hücreler mikroskop altında inceleniyor.

SİROZA DAVETİYE

İhmale gelmeyen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde siroza dönüşebiliyor. Sirozun belirtileri arasında ise bacaklarda şişlik, karında sıvı birikimi, nefes darlığı ve yorgunluk yer alıyor. Bu nedenle yağlı karaciğere bağlı iltihabi hasarı olanların düzenli aralıklarla doktora görünmesi gerekiyor.

TEDAVİSİ DOĞRU BESLENME

Bu hastalık erken tedavi ile durdurulabiliyor. Hastaların kilo vermeleri, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini kontrol altına almaları gerekiyor. Karaciğerde yağlanma problemi yaşayan birçok hastanın yaşam tarzında değişiklik yapması öneriliyor. Bunun yolu da meyve ve sebzeden zengin beslenmekten geçiyor. Un, şeker ve hayvansal gıdaların kısıtlı alındığı "Akdeniz tipi" beslenmek karaciğer sağlığını koruyor. Düzenli egzersiz de karaciğerin düzelme sürecini hızlandırıyor.