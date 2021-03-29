Polenlere dikkat! Bahar aylarında saman nezlesi artıyor (Sağlık haberleri)

İlkbaharla birlikte artan bahar alerjisi yani saman nezlesi, yataklara kadar düşürebiliyor. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, en önemli alerjenlerden birinin polenler olduğuna dikkati çekiyor: Polen türü ve salınma zamanı mevsime ve yaşanılan bölgeye göre değişkenlik gösterir. Alerjik dönemin şiddetini ve zamanını hava durumu etkileyebilir. Hafif geçen bir kış dönemi daha şiddetli bir polen sezonuna neden olabilir. Eğer ilkbahar normalden daha sıcak ve nemli olursa daha fazla çayır büyür ve sezonun daha şiddetli geçmesine neden olur.

KAŞINTI VE KIZARIKLIK

Polenler deri, göz, burun ve nefes yoluyla solunum yollarına yerleşiyor. Bu durum birçok kişi için sorun oluşturmazken alerjik olan bir kişilerde polenler bağışıklık sistemini harekete geçirir. Bunun sonucunda ciltte kaşıntı, burunda akıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi sorunlara yol açar.

BELİNİZİ BÜKMEYİN

Bel ağrısı, hayatı çekilmez kılıyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, 3 aydan uzun süren kronik ağrılara dikkat etmek gerektiğini söylüyor: Fazla kilolu olmak, fıtık yapacak kadar veya bel yapılarını zorlayacak kadar ağır kaldırma, eğilerek çalışıyor olmak, uzun süreli oturmak veya otururken öne eğilerek iş yapmak veya durmak veya aynı pozisyonda uzun süre kalmak, stresli dönemlerin uzun sürmesi, çok doğum yapmak, ev işlerini uygunsuz pozisyonda ve uzun süre yani ara vermeden yapmak, cinsel yaşamda beli korumamak bel sorunları yaşamaya neden olmaktadır. Yaşla birlikte artan bel şikayetleri için yaşam tarzınızı düzene sokmanız gerekiyor.

TARÇINLA GÖZLERİ KORU

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

KABIZLIĞA ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

DÖKÜLMEYE KARŞI KİVİ

Kivi, kırışıklıkları yok eder. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini azaltır. Saçların erken beyazlamasını engeller.