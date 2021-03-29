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    Polenlere dikkat! Bahar aylarında saman nezlesi artıyor (Sağlık haberleri)

    Bahar aylarında saman nezlesi artıyor. Doç. Dr. , uyarıyor: Polenler yoğun olduğu dönemde sabah evinizi havalandırmayın. Duş almak alerjiyi azaltır.

    Tam samanı

    İlkbaharla birlikte artan bahar alerjisi yani saman nezlesi, yataklara kadar düşürebiliyor. Doç. Dr. caroğlu, en önemli alerjenlerden birin polenler olduğuna dikkati çekiyor: Polen türü ve salınma zamanı mevsime ve yaşanılan bölgeye göre değişkenlik gösterir. Alerjik dönemin şiddetini ve zamanını hava durumu etkileyebilir. Hafif geçen bir kış dönemi daha şiddetli bir polen sezonuna neden olabilir. Eğer ilkbahar normalden daha sıcak ve nemli olursa daha fazla çayır büyür ve sezonun daha şiddetli geçmesine neden olur.

    KAŞINTI VE KIZARIKLIK
    Polenler deri, göz, burun ve nefes yoluyla solunum yollarına yerleşiyor. Bu durum birçok kişi için sorun oluşturmazken alerjik olan bir kişilerde polenler bağışıklık sistemini harekete geçirir. Bunun sonucunda ciltte kaşıntı, burunda akıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi sorunlara yol açar.

    BELİNİZİ BÜKMEYİN
    Bel ağrısı, hayatı çekilmez kılıyor. Doç. Dr. , 3 aydan uzun süren kronik ağrılara dikkat etmek gerektiğini söylüyor: Fazla kilolu olmak, fıtık yapacak kadar veya bel yapılarını zorlayacak kadar ağır kaldırma, eğilerek çalışıyor olmak, uzun süreli oturmak veya otururken öne eğilerek iş yapmak veya durmak veya aynı pozisyonda uzun süre kalmak, stresli dönemlerin uzun sürmesi, çok doğum yapmak, ev işlerini uygunsuz pozisyonda ve uzun süre yani ara vermeden yapmak, cinsel yaşamda beli korumamak bel sorunları yaşamaya neden olmaktadır. Yaşla birlikte artan bel şikayetleri için yaşam tarzınızı düzene sokmanız gerekiyor.

    LA GÖZLERİ KORU
    Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

    KABIZLIĞA ARMUT
    Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. tansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

    DÖKÜLMEYE KARŞI KİVİ
    Kivi, kırışıklıkları yok eder. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini azaltır. Saçların erken beyazlamasını engeller.

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    Haberler Sağlık Polenlere dikkat! Bahar aylarında saman nezlesi artıyor (Sağlık haberleri)