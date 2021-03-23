Son dakika: Koronavirüs döneminde dikkat çeken artış! Varis nasıl oluşur, tedavisi nedir? Eğer tedavi edilmezse...

Pandemi nedeniyle sürekli evde vakit geçirmek fazla kiloları ve hareketsiz yaşamı da hayatımızın bir parçası haline getirdi. Fazla kilolar, hareketsizlik ve sürekli ayakta kalmak gibi nedenlerle tetiklenebilen varisler, tedavi edilmediği takdirde ciddi tablolara neden olabiliyor.

Pandemi süresince varis şikayetlerinde ciddi artış yaşandığını dile getiren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, varisin kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu ve hastalığın ileri aşamasında toplardamarlarda yüzeysel pıhtılaşmalara, bacakta venöz ülser denilen varis yaralarının oluşumuna ve varisli damarda kanama gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı.