Op. Dr. Ahmet Alp: Orta Doğu ile ilişkiler sağlık turizmiyle güçleniyor

Op. Dr. Ahmet Alp, Türkiye sağlık turizminde sahip olduğu büyük pazar payı ile dikkat çeken ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Ülkemizdeki hastanelerin, kliniklerin ve uzmanların profesyonelliği sayesinde dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan Türkiye'ye geliyor. Orta Doğu ve özellikle İsrail'den aldığı yoğun talepler ile sağlık turizminin önemli isimlerden birisi olan Op. Dr. Ahmet Alp ile sohbet ettik.

SAĞLIK TURİZMİ GELİŞMEYE AÇIK BİR ALAN

Op. Dr. Ahmet Alp, "Ülkemiz zaten turizm denildiği zaman akla ilk gelen lokasyonlar arasında yer alıyor. Türkiye pek çok farklı turizm çeşidinin bir araya gelebilmesi ile her yıl milyonlarca insanın farklı mevsimlerde tatil yapmayı tercih ettiği ülkelerden birisi. Türkiye sağlık alanında da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hem yüksek standartlarda hem de kıyaslandığında çok daha düşük maliyetlerle hizmet almanın mümkün olduğu ülkelerden birisi. Bu nedenle de ülkemizde sağlık turizmi her geçen gün büyüyen payı ile dikkat çekiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSRAİL'DEN YOĞUN İLGİ

Op. Dr. Ahmet Alp, Orta Doğu ülkelerinden özellikle İsrail'den çok yoğun bir talep aldıklarını dile getirerek, "Hiç şüphesiz ki bu talebin temelinde hastalarımızla iyi inşa ettiğimiz güven duygusu yatmaktadır. Sağlıkta siyaset olmayacağının, insan ilişkilerinin politikadan bağımsız kurulacağının en güzel örneklerinden birisi belki de her yıl İsrail'den gelen yüzlerce hastamdır. Ülke ilişkileri olarak bakıldığında dinamikler hep negatif yönlü olsa da söz konusu sağlık olduğu zaman insanların güvende ve rahat hissetmeleri çok önemli. Biz de kliniğimizde bu güveni ve konforu sağlayabildiğimiz için insanların dil, din, ırk, millet ayırt etmeden kendilerini emanet edebilecekleri bir ortam yaratıyoruz" dedi.

İNSANLARIN TERCİHİ ÇOK DEĞERLİ

Op. Dr. Ahmet Alp, "İsrail gibi nispeten kapalı ve ön yargılı olduğunu düşündüğümüz ülkelerden yoğun talep ile karşılaşmak hekim olarak sağlayabildiğim güvenin anlaşıldığını görmek açısından çok önemli. Bu güvenin tesisi için çok çaba harcadık. Bizde İsrail'e gidip orda hastalarımızla buluşup toplantılar yaptık. Onlara Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu hissettirdik" dedi.

Op. Dr. Ahmet Alp, "Ülkemize sağlık turizmi için gelen kişilerin elde ettikleri memnuniyetler neticesinde düşüncelerinin değişmesi ve sonraki dönemlerde de Türkiye'yi farklı gereksinimlerinde tercih etmeleri de benim için çok önemli. Bizler sağlık alanında sunduğumuz kalite ve yüksek standartlar ile uzun vadede ülke turizmine de katkı sağlayabiliyor olmanın, insanların tercihlerine etki edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.