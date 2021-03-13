"Avrupa'da bazı ülkelerin vaka sayıları günlük 60 bine kadar çıkan oldu. Biz gerekli tedbirler alarak sayıları tutmaya çalıştık. Bu rakamların tutulabilmesi için sadece tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz de olağanüstü başarıyla 10 milyonu geçen aşılama yaptık. Aşılama oldukça hızlı gidiyor. Bu da birkaç ay içerisinde, nisan ayının sonunda 25 milyon insanın aşılanmış olacağından dolayı, toplumdaki bağışıklığın artmasıyla nefes alacağız.

Virüsler, katlayarak çoğalıp yayılan bir özelliğe sahip. Bulaşması hızlı olan çok az sayıda virüste enfeksiyona yakalanabilen bu durumda, günlük vaka sayısını mutlaka düşürmemiz gerekiyor. Yoksa çok ciddi tedbirlerin alınması söz konusu olacaktır"