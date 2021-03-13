Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, kapalı alanlarda mutasyonlu virüse karşı daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasını yayınlamasının ardından vatandaşlar bulundukları illerde renklerde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Pazartesi, Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı risk haritasındaki tabloya göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye genelinde yeni kararlar alacak. Peki her geçen gün artan vaka sayılarının sebebi nedir? Türkiye'de 3. Pik yaşanır mı? İşte detaylar...
"İNGİLTERE VARYANTININ YAYGINLIĞI VAKA ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR"
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Hasöksüz, "Üzülerek söylüyorum ki 15 bine yaklaşan günlük vaka biraz tedirgin ediyor. Acaba 3.piki yaşayabilir miyiz diye? Geçen hafta ülkemizdeki bölgesel harita üzerinde Doğu ve Güneydoğu'da düşük riskli olan bölgelerin yaygınlığı bir ümit vadediyordu. İngiltere varyantının yaygınlığı günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin olumsuza doğru değişmesine neden olabilecek gibi gözüküyor" diyerek sözlerine devam etti.
"EN TEHLİKELİ KISIM KAPALI ALANLAR"
Hasöksüz, "Karadeniz'deki günlük vakaların çok yüksek olmasındaki etken o bölgede İngiltere tipi ki, bildiğiniz gibi diğer virüse oranla daha fazla olan yayılma özelliği olan virüs çoğalmaya başladı. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara da bakarsanız İngiltere varyantı oldukça yüksek sayıları gördü. Bu varyantın ikinci bir özelliği de var. Daha önce aile içerisinde bir kişi ailenin bir ya da iki kişiye bulaştırırken, yeni virüs 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. Parklarda ve sokaklardaki vatandaşlar çoğu maskeli olarak kurallara uyuyor. Fakat burada en tehlikeli kısım toplu taşımada, kafe ve restoranlarda vatandaşların kurallara uymaması durumunda bu bulaşmanın artması" diye konuştu.
"HER İLİN KENDİ ÖZGÜ BİR ÖZELLİĞİ VAR"