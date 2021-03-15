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    Cinsel isteksizlik yaşı düşüyor | Cinsel isteksizlik nedir?

    Cinsellik, yaptığımız yanlışlardan kötü etkileniyor. Zamanla isteksizlik başlıyor. Prof. Dr. , günümüzde bazı erkeklerin genç yaşta cinsel gücü düşerken bazılarının ise ileri yaşına rağmen performansını koruduğunu söyledi: Kliniğimize 30'larında 80 yaşındaki bir erkeğin seks hormonlarına sahip birçok genç başvuruyor. Bu erkekler bazen yirmili otuzlu, bazen kırklı yaşlarda cinsel isteksizlik, sertleşme kaybı, boşalma problemleri yaşıyor.

    30 yaş sendromu

    Cinsellik, yaptığımız yanlışlardan kötü etkileniyor. Zamanla isteksizlik başlıyor. Prof. Dr. , günümüzde bazı erkeklerin genç yaşta cinsel gücü düşerken bazılarının ise ileri yaşına rağmen performansını koruduğunu söyledi: Kliniğimize 30'larında 80 yaşındaki bir erkeğin seks hormonlarına sahip birçok genç başvuruyor. Bu erkekler bazen yirmili otuzlu, bazen kırklı yaşlarda cinsel isteksizlik, sertleşme kaybı, boşalma problemleri yaşıyor.

    Genç yaşlardan itibaren cinsel gücü arttırmaya yönelik tedaviler, tavsiyeler ve yaşam tarzı düzenlemeleri veriyoruz.

    GENETİK MİRASI KORUYUN
    35-40 yaş civarındaki pek çok erkek hasın cinsel gücünün düştüğünü söylüyor. Hem geç yaşlanmak hem de cinsel gücü uzun yıllar devam ettirmek istiyorsanız ik mirasınızı, geçirdiğiniz hastalıklarınızı, ilaçlarınızı, yaşam tarzınızı incelemeli ve sağlıklı yaşam tercihleri yapmalısınız.

    CHECK-UP YAPTIRIN
    40 yaş civarında prostat bezinin büyümeye başladığını hatırlatan Hattat, şöyle devam etti: Tansiyon, kalp, şeker, böbrek, prostat hastalarının daha dikkatli olmaları şart. 35 yaşından sonra düzenli olarak cinsel check-up yaptırın, cinselliği etkileyen metabolizma parametrelerini düzenleyin ve destek tedaviler alın.

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