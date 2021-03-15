Cinsel isteksizlik yaşı düşüyor | Cinsel isteksizlik nedir?

Cinsellik, yaptığımız yanlışlardan kötü etkileniyor. Zamanla isteksizlik başlıyor. Prof. Dr. Halim Hattat, günümüzde bazı erkeklerin genç yaşta cinsel gücü düşerken bazılarının ise ileri yaşına rağmen performansını koruduğunu söyledi: Kliniğimize 30'larında 80 yaşındaki bir erkeğin seks hormonlarına sahip birçok genç başvuruyor. Bu erkekler bazen yirmili otuzlu, bazen kırklı yaşlarda cinsel isteksizlik, sertleşme kaybı, boşalma problemleri yaşıyor.

Genç yaşlardan itibaren cinsel gücü arttırmaya yönelik tedaviler, tavsiyeler ve yaşam tarzı düzenlemeleri veriyoruz.

GENETİK MİRASI KORUYUN

35-40 yaş civarındaki pek çok erkek hastanın cinsel gücünün düştüğünü söylüyor. Hem geç yaşlanmak hem de cinsel gücü uzun yıllar devam ettirmek istiyorsanız genetik mirasınızı, geçirdiğiniz hastalıklarınızı, ilaçlarınızı, yaşam tarzınızı incelemeli ve sağlıklı yaşam tercihleri yapmalısınız.

CHECK-UP YAPTIRIN

40 yaş civarında prostat bezinin büyümeye başladığını hatırlatan Hattat, şöyle devam etti: Tansiyon, kalp, şeker, böbrek, prostat hastalarının daha dikkatli olmaları şart. 35 yaşından sonra düzenli olarak cinsel check-up yaptırın, cinselliği etkileyen metabolizma parametrelerini düzenleyin ve destek tedaviler alın.