Böbrek taşına dikkat! Ölüme bile neden olabilir (Sağlık haberleri)

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu, böbreklerdeki taşların boyunun önemli olmadığını söylüyor. Böbrek yetmezliğinin en önemli nedeninin böbrek taşı olduğunu anlatıyor.

Başeskioğlu, şöyle devam etti: Bazen çok büyük taşlar, herhangi bir sıkıntıya yol açmazken kanala düşen küçücük bir taş, böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Dolayısıyla halkımız taş boyutundan bağımsız olarak böbreğini koruması gerektiğini bilmeli. Böbrek taşının yanı sıra diyabet, yüksek tansiyon ve böbreklerdeki yapısal bozuklukların hastalık için risk oluşturuyor. Rutin kontrolleri aksatmamalı.

SESSİZ KALBE DİKKAT

Amerikan İnme Derneği'nin yürüttüğü çalışmada, 4 bin 200'den fazla hastanın sağlık verileri incelendi. Çalışmada, EKG sonuçlarında sessiz kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastalarda, geçirmeyenlere göre inme riskinin yüzde 47 arttığı belirlendi. Çalışmanın yazarı Alexander E. Merkler, sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizi kadar ölümcül olabildiğini belirterek, 65 yaş ve üstü kişilerde sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizlerinden daha sık görüldüğünü ifade etti. Merkler, "Felç riskini artırabildiğini saptadık." dedi.

BEŞ ÇAY MUCİZESİ

Türkiye, yılda kişi başına bin 250 bardak çay tüketimiyle dünya sıralamasında birinciliğe ulaştı. Her gün toplam 245 milyon bardak çay tüketiliyor. Siyah çay tutkunu İngiliz de çay konusunda tiryaki. İşte İngilizler'in yaptığı araştırmada, günde 5 fincan çay tüketiminin faydaları:

Şekersiz tüketilirse çürük oluşumuna engel olur, ağız sağlığını korur.

Felç ve inme riskini yüzde 30 oranında düşürür.

İçindeki antioksidanlar yumurtalık kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olur.

Tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır.

Kemikleri güçlendiriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

AYVAYLA CİLDİNİZ PARLASIN

Sevilen meyvelerden ayva, böbrek taşı oluşumunu engeller. Ağrıları azaltır. Öksürüğe iyi gelir. Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde kullanılabilir.

BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN

Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

ZEYTİNİ UNUTMA

Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer gibi dejeneratif hastalıkların etkisini azaltır.