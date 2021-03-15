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    Asitli içecekler fazla kalori içeriyor: Metabolik sorunlara neden oluyor

    Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Göral, asitli içecek tüketiminin neden olduğu hastalıklara dikkat çekiyor. Göral, son yıllarda reflü, karaciğer yağlanması, ve diyabetin görülme sıklığının arttığını belirterek şunları söylüyor.

    Hayatı basite almayın!

    Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Göral, asitli içecek tüketiminin neden olduğu hastalıklara dikkat çekiyor. Göral, son yıllarda reflü, karaciğer yağlanması, ve diyabetin görülme sıklığının arttığını belirterek şunları söylüyor.

    Bunun sebeplerinden birisi de aşırı tüketilen asitli içeceklerdir. Asitli içecekler çok çeşitli şekilde olmaktadır. Uzun dönemde olumsuz etkileri olabilmektedir. , , , ve üzüm suyu, ata ve diğer asitli içeceklerin özellikle ağızda dişlere uzun dönemde olumsuz etkileri mevcuttur. hidratlı içecekler, asidik içeceklerdir. İlk zararlı etkilerini dişlere yapar ve erozyona neden olur. Asitli içecekler üzerinde yapılan araştırmalarda, bu içecekleri tüketen kişilerin obezite olma risklerinin çok fazla olduğu kanıtlanmıştır.

    KALSİYUM EMİLİMİNİ AZALTABİLİR
    Obezite yani aşırı şişmanlık nedeni ile de kalp damar hastalıklarının sıklığında artışa neden olabilirler. Ayrıca böbrek taşlarına hatta uzun süre tüketilmeleri dahilinde demir ve kalsiyum emiliminin azalmasına da neden olabilirler. Asitli içeceklerin bir kısmında, karbondioksit, renklendirici olarak el, asitliği düzenleyici olarak ik asit ve sitrat, tatlandırıcı olarak , asesulfam-K, sukraloz, koruyucu olarak sodyum benzoat, doğal aroma vericiler ve kafein bulunuyor. Bunların da bir takım olumsuz etkileri var. İçerisindeki şeker, kilo alımına neden oluyor. Aynı zamanda kafein de kişiler de alışkanlık yapıp, bağımlılığı tetikliyor.

    TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYU
    Asitli içeceklerin genel olarak kutularda ve plastik şişelerde satıldığı bilinir. Sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Bu nedenle kutularda değil de cam bardaklarda içeceklerin tüketilmesi daha yararlıdır. En iyisi genel olarak; kaynağı bilinen temiz su, ev yoğurdundan yapılan ayran ve doğal sıkılmış meyve suyu olabilir.

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    Haberler Sağlık Asitli içecekler fazla kalori içeriyor: Metabolik sorunlara neden oluyor