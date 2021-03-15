Asitli içecekler fazla kalori içeriyor: Metabolik sorunlara neden oluyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, asitli içecek tüketiminin neden olduğu hastalıklara dikkat çekiyor. Göral, son yıllarda reflü, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve diyabetin görülme sıklığının arttığını belirterek şunları söylüyor.

Bunun sebeplerinden birisi de aşırı tüketilen asitli içeceklerdir. Asitli içecekler çok çeşitli şekilde olmaktadır. Uzun dönemde olumsuz etkileri olabilmektedir. Domates, portakal, ananas, elma ve üzüm suyu, limonata ve diğer asitli içeceklerin özellikle ağızda dişlere uzun dönemde olumsuz etkileri mevcuttur. Karbonhidratlı içecekler, asidik içeceklerdir. İlk zararlı etkilerini dişlere yapar ve erozyona neden olur. Asitli içecekler üzerinde yapılan araştırmalarda, bu içecekleri tüketen kişilerin obezite olma risklerinin çok fazla olduğu kanıtlanmıştır.

KALSİYUM EMİLİMİNİ AZALTABİLİR

Obezite yani aşırı şişmanlık nedeni ile de kalp damar hastalıklarının sıklığında artışa neden olabilirler. Ayrıca böbrek taşlarına hatta uzun süre tüketilmeleri dahilinde demir ve kalsiyum emiliminin azalmasına da neden olabilirler. Asitli içeceklerin bir kısmında, karbondioksit, renklendirici olarak karamel, asitliği düzenleyici olarak fosforik asit ve sodyum sitrat, tatlandırıcı olarak aspartam, asesulfam-K, sukraloz, koruyucu olarak sodyum benzoat, doğal aroma vericiler ve kafein bulunuyor. Bunların da bir takım olumsuz etkileri var. İçerisindeki şeker, kilo alımına neden oluyor. Aynı zamanda kafein de kişiler de alışkanlık yapıp, bağımlılığı tetikliyor.

TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYU

Asitli içeceklerin genel olarak kutularda ve plastik şişelerde satıldığı bilinir. Sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Bu nedenle kutularda değil de cam bardaklarda içeceklerin tüketilmesi daha yararlıdır. En iyisi genel olarak; kaynağı bilinen temiz su, ev yoğurdundan yapılan ayran ve doğal sıkılmış meyve suyu olabilir.