Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?
Bembeyaz dişler herkesin hayalidir ve buna ulaşmak isteyenler en başta doğal yöntemleri araştırıyor. Evde dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmanız mümkün, bunun için evde bulabileceğiniz malzemeler yeterli gelecektir. Beyaz dişlerle yaşamaya devam etmek için bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizde de fayda var. Kahve ve çay tüketmemek, sigara içmemek, düzenli olarak dişleri fırçalamak bu noktada büyük önem taşıyor. Peki diş nasıl beyazlar? Işte doğal yöntemler…
Bembeyaz dişler herkesin hayalidir ve buna ulaşmak isteyenler en başta doğal yöntemleri araştırıyor. Evde dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmanız mümkün, bunun için evde bulabileceğiniz malzemeler yeterli gelecektir. Beyaz dişlerle yaşamaya devam etmek için bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizde de fayda var. Kahve ve çay tüketmemek, sigara içmemek, düzenli olarak dişleri fırçalamak bu noktada büyük önem taşıyor. Peki diş nasıl beyazlar? Işte doğal yöntemler…
Doğal yöntemlerle dişlerini beyazlatmak isteyenler gündemde sıkça bu konuya dair bilgileri araştırır oldu. Hem kimyasal kullanmadan hem de fazla para vermeden evde düzenli olarak yapılan yöntemler ile ekonomik ve sağlığa zarar vermeden dişleri beyazlatmak mümkün. Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz da yapabilirsiniz. Peki diş nasıl beyazlar? Haberimizin içeriğinde tüm yöntemleri bulabilir, size en uygun olanını uygulayabilirsiniz.
Çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok eden ve plak oluşumunu önleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı asit) içeriyor. Bununla beraber lif bakımından zengin olan çilek, ağzın içini temizler, zararlı bakteri ve mikroorganizmalardan yok eder. Çileği püre haline getirip diş fırçasına alın. Nazikçe dişlerinizi fırçalayın.