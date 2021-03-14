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Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?

Bembeyaz dişler herkesin hayalidir ve buna ulaşmak isteyenler en başta doğal yöntemleri araştırıyor. Evde dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmanız mümkün, bunun için evde bulabileceğiniz malzemeler yeterli gelecektir. Beyaz dişlerle yaşamaya devam etmek için bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizde de fayda var. Kahve ve çay tüketmemek, sigara içmemek, düzenli olarak dişleri fırçalamak bu noktada büyük önem taşıyor. Peki diş nasıl beyazlar? Işte doğal yöntemler…

14.03.2021 18:14 - Son Güncelleme: 14.03.2021 18:14
Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?

Bembeyaz dişler herkesin hayalidir ve buna ulaşmak isteyenler en başta doğal yöntemleri araştırıyor. Evde dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmanız mümkün, bunun için evde bulabileceğiniz malzemeler yeterli gelecektir. Beyaz dişlerle yaşamaya devam etmek için bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizde de fayda var. Kahve ve çay tüketmemek, sigara içmemek, düzenli olarak dişleri fırçalamak bu noktada büyük önem taşıyor. Peki diş nasıl beyazlar? Işte doğal yöntemler…

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Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?

Doğal yöntemlerle dişlerini beyazlatmak isteyenler gündemde sıkça bu konuya dair bilgileri araştırır oldu. Hem kimyasal kullanmadan hem de fazla para vermeden evde düzenli olarak yapılan yöntemler ile ekonomik ve sağlığa zarar vermeden dişleri beyazlatmak mümkün. Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz da yapabilirsiniz. Peki diş nasıl beyazlar? Haberimizin içeriğinde tüm yöntemleri bulabilir, size en uygun olanını uygulayabilirsiniz.

Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Zerdeçal ve kabartama tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Ev yapımı diş macununuz hazır!

Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?

Çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok eden ve plak oluşumunu önleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı asit) içeriyor. Bununla beraber lif bakımından zengin olan çilek, ağzın içini temizler, zararlı bakteri ve mikroorganizmalardan yok eder. Çileği püre haline getirip diş fırçasına alın. Nazikçe dişlerinizi fırçalayın.

Bunu içerek sadece 2 dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Diş nasıl beyazlar?

Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın. Asit özelliği taşıdığından bu yöntemi haftada en fazla 1-2 kere tekrarlamalısınız.