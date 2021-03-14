Neye diyet neye kısmet (Sağlık haberleri)

Kilo vermek uğruna yapılan yanlış diyetler ise sağlığı tehdit ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, popüler diyetlerin sağlığa olan etkilerini açıklıyor.

DUKAN DİYETİ: Çok miktarda hayvansal protein içerir. Bağırsak sağlığını bozar hatta bağırsak kanserine yol açar. Yeterli vitamin ve mineral alınmadığı için bağışıklığı zayıflatır. Böbreklere zarar verir.

TAŞ DEVRİ DİYETİ: Süt ürünleri ve tahıl tüketilmez. Kuyruk yağı, iç yağı ve tereyağı gibi doymuş yağların tüketimi kalp hastalıklarına neden olur. Dişleri çürütür, kemikleri eritir

DETOKS: Vücudu toksik maddelerden uzaklaştırmak için yapılır. Ancak vücudun aşırı sıvı kaybetmesine ve şiddetli ishale yol açar.

BİLMİYOM DEME!

Kadınların yüzde 25'inde görülen miyomlar, hormon bozukluğu ve genetik yatkınlıktan kaynaklanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aşkın Evren Güler, "Miyomlar rahimde meydana gelen iyi huylu büyümelerdir. Küçük olduklarında belirti göstermedikleri için farkına varılmaz. Ancak belirli bir boyut ve, sayıya ulaştıklarında sorun yaratır" uyarısında bulunuyor. Miyomlar, genellikle cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Daha küçük ve ağrısız olduğunda ise ilaç tedavisi uygulanıyor. Dr. Güler "Her miyom ameliyat gerektirmez" bilgisini veriyor.

ANNELİĞE ENGEL

Miyomlar, ileriki dönemde şu şikayetlere yol açıyor: Adetlerde değişiklik, normalden fazla vajinal kanamalar, uzun veya sık adet dönemleri, yoğun adet sancıları, adet döngüsü dışında vajinal kanama, kansızlık, ağrı, baskı hissi, idrar ve büyük tuvalet yapmada zorluklar, rahim ve karında büyüme, düşük ve kısırlık.