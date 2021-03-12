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    • Sağlık
    • 12.03.2021 10:39
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    • 12.03.2021 10:39
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    Gündemde binlerce kişi sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Koronavirüs salgınından dolayı hastaneye gitmeden sonuçlarını almak isteyen vatandaşlar internetten bu bilgilerin nasıl öğrenildiğini merak ediyor. T.C. kimlik no ile hastanelerde yaptırdığınız tahlil sonuçlarını online olarak kolayca öğrenebilirsiniz. Koronavirüse yakalandığından şüphelenerek tahlil yaptıran vatandaşlar da - sayfasına nasıl ulaşabileceğini haberimizden öğrenebilir. İşte koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı…

    takvim.com.tr
    T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme!

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiden dolayı artık pek çok işlem internet üzerinden yapılıyor. Hastanelerde yapılan tahlillerin sonuçlarını yeniden hastaneye gitmeye gerek kalmadan online olarak öğrenebiliyorsunuz. Gündemde arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme sorgulamasının yanıtını haberimizde derledik. Ayrıca Korona test sonucu - covid test sonucu sorgulama ekranlarına nasıl ulaşılacağı da haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME

    Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

    MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

    Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.

    Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girmeniz gerekiyor. Girişinizi yaptıktan sonra sonucu öğrenmek istediğiniz tahlili hangi hastanede yaptırdıysanız o hastaneyi sistem üzerinden işaretlemelisiniz. Böylelikle tahlil sonucunuza ulaşabilirsiniz.

        CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA

        Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

        E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu kişisel sağlık bilgi sistemi e-nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar, sisteme 2 farklı kanaldan ulaşabiliyor. e-nabız sistemine giriş işlemlerinde sisteme erişim için kullanılabilecek yöntemler;

        • E-Devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı e-hizmetler listesinden,
        • Enabiz.gov.tr adresinden,

        Bakanlığın e-nabız sistemine giriş ekranına ulaşabilmektedir. Sisteme giriş işlemlerinde vatandaşlar aynı zamanda da farklı giriş yöntemlerini kullanabiliyor. Böylelikle kendisi için en basit ve en kolay olanı seçerek, e-nabız sistemine 7 gün 24 saat dilediği zaman giriş yaparak, güncel sağlık bilgilerine ulaşabiliyor.

        İNTERNETTEN EMAR SONUCU ÖĞRENME

        Yaptırmış olduğunuz işlemin ardından emar sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız sistemine giriş sağlamanız gerekmektedir. E-nabız sayfasına giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Sayfaya giriş sağladıktan sonra size verilen barkod veya sonuç belgesini sisteme girerek sonucunuza ulaşabilirsiniz.

        E-NABIZDAN ULTRASON SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.

        SAĞLIK OCAĞINDA KAN TAHLİL SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

        Kan tahlil sonuçlarınızı geciktirmeden bir gün sonra almak istiyorsanız testinizi öğleden önce yaptırıp kan vermelisiniz. Kan tahlilinizi cuma günü yatırdıysanız eğer, sonuçlarınız pazartesi günü çıkar.
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