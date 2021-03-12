Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiden dolayı artık pek çok işlem internet üzerinden yapılıyor. Hastanelerde yapılan tahlillerin sonuçlarını yeniden hastaneye gitmeye gerek kalmadan online olarak öğrenebiliyorsunuz. Gündemde arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme sorgulamasının yanıtını haberimizde derledik. Ayrıca Korona test sonucu - covid test sonucu sorgulama ekranlarına nasıl ulaşılacağı da haberimizin içeriğinde yer alıyor.
T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME
Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME
Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.
Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girmeniz gerekiyor. Girişinizi yaptıktan sonra sonucu öğrenmek istediğiniz tahlili hangi hastanede yaptırdıysanız o hastaneyi sistem üzerinden işaretlemelisiniz. Böylelikle tahlil sonucunuza ulaşabilirsiniz.