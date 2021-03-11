Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ekmekte bile 7.2 gram var

Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, erişkinlerin günde 5-6 gramdan az tuz kullanmalarının önerildiğini belirterek, "Ülkemizde sadece ekmekle alınan tuz miktarı bile günde 7.2 grama kadar çıkabiliyor" dedi.
Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, başta yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun temelinde aşırı tuz tüketiminin yattığına dikkat çekerek, "Türkiye'de erişkin nüfusun yaklaşık üçte birinde yüksek tansiyon görülüyor. Kan basıncı ortalamamız da Japonya, Çin, İngiltere ve ABD'den daha yüksek. Bu da mutlaka toplum genelinde tuz kısıtlaması yapmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.
TUZUN YÜZDE 75'İ HAZIR GIDALARDAN
Vücuda giren tuzun, sadece yemeğe eklenen tuzdan ibaret olduğunun sanıldığını ifade eden Zümrütdal, "Ancak salça, patates cipsi, hazır çorba ve soslar, bisküvi, pasta, sosis, turşu, zeytin, kuruyemiş, konserve ve dondurulmuş gıdaların içerdikleri yüksek tuz miktarı ile günlük ihtiyacımızın da üzerinde tuz almamıza neden olur. Genel olarak tuzun yüzde 75'ini hazır gıdalardan alıyoruz. Hatta damakta tuz tadı bırakmayan bazı hazır gıdalar bile gizli tuz kaynağı olabiliyor. Özellikle içeriğinde et aroması bulunan ürünlerde 'Çin tuzu' olarak bilinen ve bağımlılık yapabilen monosodyum glutamat bulunuyor. Ülkemizde sadece ekmekle alınan tuz miktarı bile günde 7.2 grama kadar çıkabiliyor" diye konuştu.