Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ekmekte bile 7.2 gram var





YAVAŞ YAVAŞ AZALTABİLİRSİNİZ

Tuz tüketimine dikkat etmenin kan basıncını düşürmesinin yanı sıra koroner kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü, felç, mide kanseri ile böbrek hastalıklarının riskini düşürdüğünü ve kemikleri de koruduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, "Dolayısıyla bu sağlık harcamalarında çok ciddi bir tasarruf demektir. Bu nedenle artık tüm ülkeler, tuz tüketimini azaltma yönünde ciddi çaba gösteriyor" diye konuştu.



Tuzu birdenbire kesmenin zor olduğunu ancak yavaş yavaş azaltma yöntemi ile tat duyusunun daha kolay uyum sağlayacağını söyleyen Zümrütdal, şunları kaydetti: "Hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkların önlenmesi için erişkinlerin günde 5-6 gramdan az tuz kullanmaları öneriliyor. Diyet tuz olarak bilinen potasyum ağırlıklı tuzları, kalp ve böbrek yetmezliği olanlar ile yüksek tansiyon hastaları kullanmamalı. Rafine tuz yani sofra tuzu masamıza gelene dek çok fazla kimyasal işleme maruz kalıyor. Bu nedenle kaynağından emin olduğumuz doğal Himalaya tuzu ve deniz tuzu, aynı zamanda sofra tuzuna göre daha fazla mineral içeriğine sahip olduklarından, tüketim için öncelikli tercih edilebilir."

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