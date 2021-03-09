Coronavirüs, herkesi evlere mahkum etti. Çocuklar, daha çok etkilendi. Prof. Dr. Arif Koytak, çocukların sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek için bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kaldığını açıkladı: Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında hem eğitimlerini sürdürmek hem de sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kalan çocuklarda miyop yani uzağı görememe hastalığı oranı arttı.

2050 TEHLİKESİ

2020'de miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1,4 kat arttığı tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılında tüm dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının miyoplaşacağını açıkladı: 2000 yılında toplumdaki miyop oranı Avrupa ve Amerika'da %25, Çin ve Singapur gibi Uzak Asya ülkelerinde %50 civarındaydı.

CEVİZİ SEVERİZ

Sevilen kuruyemişlerden ceviz, kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

KANSERE GREYFURT

Greyfurt, C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düzenler. İnsülin direncini azaltır. Kan akışını iyileştirir.

MANTAR TOKSİN ATAR

Mantar, hastalıklara karşı direnci artırır. Vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlar. Zehirlenme olabildiği için mümkün oldukça kültür mantarı ve istridye mantarı türevleri tercih edilebilir.