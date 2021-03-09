Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    isi göz sağlığımızı da etkiliyor (Sağlık haberleri)

    Coronavirüs, herkesi evlere mahkum etti. Çocuklar, daha çok etkilendi. Prof. Dr. Arif Koytak, çocukların sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek i bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kaldığını açıkladı: Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında hem eğitimlerini sürdürmek hem de sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kalan çocuklarda miyop yani uzağı görememe hastalığı oranı arttı.

    Pandemi net miyop

    Coronavirüs, herkesi evlere mahkum etti. Çocuklar, daha çok etkilendi. Prof. Dr. Arif Koytak, çocukların sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek i bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kaldığını açıkladı: Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında hem eğitimlerini sürdürmek hem de sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kalan çocuklarda miyop yani uzağı görememe hastalığı oranı arttı.

    2050 TEHLİKESİ
    2020'de miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1,4 kat arttığı tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılında tüm dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının miyoplaşacağını açıkladı: 2000 yılında toplumdaki miyop oranı ve 'da %25, Çin ve gibi ülkelerinde %50 civarındaydı.

    CEVİZİ SEVERİZ
    Sevilen     kuruyemişlerden ceviz, kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

    KANSERE
    Greyfurt,     C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düzenler. İnsülin direncini azaltır. Kan akışını iyileştirir.

    TOKSİN ATAR
    Mantar,     hastalıklara karşı direnci artırır. Vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlar. Zehirlenme olabildiği için mümkün oldukça ı ve türevleri tercih edilebilir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Koronavirüs pandemisi göz sağlığımızı da etkiliyor (Sağlık haberleri)
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ