Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü.